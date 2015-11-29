هنرمندان نیشابوری شور حسینی را به تصویر کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از عکاسان نیشابوری با برپایی نمایشگاه عکس با عنوان «روایت سوگ» در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور عشق و ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان در قالب ۳۰ عکس به نمایش گذاشتند.

مهدی دشتی، علیرضا معتمدی، مسعود سلیمانی سپهر، یاسر مهربانی، هدایت هادوی، امين افشار، فرشيد اصغری، مهدي عبدنصراللهی، ناهيد احمدی پور، اميرحسين اسعدی، بهاره عصمتی، جلیل حصاری، هادي آئين، مرتضي امين الرعايايی، محمد مرشدلو، دانيال رحمانی، حميدرضاشدتی، مهدی عطاریانی، نغمه شادمهری و مریم کارخانه از جمله عکاسانی هستند که در این نمایشگاه آثار خود را ارایه کردند.

در این نمایشگاه تعداد ۳۰ قطعه عکس رنگی وسياه سفيد از۲۰ عکاس نیشابوری با موضوع روايت محرم، حجاب وعفاف، امربه معروف ونهی از منکر و ابنیه مذهبی نیشابور در ابعاد ۴۰.۳۰ در معرض دید عموم قرار گرفت.

مسئول نگار خانه کمال الملک اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور هدف از برپایی این نمایشگاه را ترویج و اشاعه فرهنگی حسینی و کشف و شکوفایی استعدادها و خلاقیت های جوان عنوان کرد.

حمیدرضا آتشی اظهار کرد: این نمایشگاه به اهتمام انجمن سینمای جوان دفترنیشابور برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمايشگاه عكس گروهي «روایت سوگ» از امروز الی۱۴ آذر ۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹ بعداز ظهر درمحل نگار خانه کمال الملک اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نيشابور میزبان علاقه مندان هنر عکاسی و دوستداران اهل بیت(ع) است.