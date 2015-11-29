تعزیه خوانی علمدار کربلا؛ اباالفضل العباس (ع) در شمال غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تعزیه خوانی حضرت قاسم بن الحسن بادرود به سرپرستی گروه سیف الله طارمی این شب ها تا اربعین حسینی در سعادت آباد به ایفای نقش می پردازند. اولیاء خوانها؛ مجید بنی علی، حمید اکبری، جواد بهرامی، مجید اکبریان، مهدی ستاره، مهدی کامبخش، علیرضا اکبری، اشقیاء خوانها؛ حمزه اکبری، سعید مهدیان، علی ملکی و گروه موزیک؛ امیرحسین اکبری و صائب مخلصی عزاداران حسینی را همراهی می کنند.

ضمن برگزاری ۷ شب مراسم تعزیه، مشاوران و کارشناسان دینی و مذهبی نیز هر شب در غرفه هایی که به همین منظور جانمایی شده است، پاسخ گوی شبهات دینی، مذهبی و اعتقادی عزاداران خواهند بود.

بنا براین گزارش؛ شب ششم این مراسم دوشنبه ۹ آذرماه با نمایش شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و شب هفتم سه شنبه، با تعزیه حضرت زهرا سلام الله علیها اجرا می شود.

از شهروندان جهت حضور در مجالس تعزیه خوانی خاتون داغدیده، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در سعادت آباد، میدان بهرود دعوت می شود.