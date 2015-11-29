سعداوی: حلقه مفقوده اسکوچیچ و باشگاه فولاد مُشتی دلار است

نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تداوم ناکامی‌های تیم فولاد خوزستان در لیگ برتر و انتقاد شدید هواداران و نمایندگان مجلس از نتایج این تیم اظهار کرد: اسکوچیچ این فصل فرصت کافی برای بستن تیم داشت و حتی با ارقامی که سازمان لیگ اعلام کرد، گرانترین سرمربی لیگ بود. او ابتدای فصل حتی قول قهرمانی هم داد که با توجه به امکانات باشگاه فولاد، انتظار به حقی بود. علاوه بر این، فولاد تیم‌های پایه بسیار خوبی دارد و در کنار آن تیم فولاد نوین با بازیکنان بسیار خوب بود که اسکوچیچ متاسفانه از آن به خوبی استفاده نکرد.

وی تاکید کرد: فولاد در ۱۲ بازی، ۱۹ گل خورده است. این تیم نه نتیجه می‌گیرد و نه خوب بازی می‌کند و برای همین هواداران به آن امید ندارند. تیمی مثل پرسپولیس اوایل فصل نتیجه نمی‌گرفت ولی خوب بازی می‌کرد و برای همین طرفداران این تیم امیدوار بودند در حالی که چنین چیزی را الان در فولاد نمی‌بینیم.

مربی پیشین تیم فولاد با اشاره به نقاط ضعف این تیم تاکید کرد: نقاط ضعف فولاد محسوس است و مدام و در هر مسابقه هم این مشکلات تکرار می‌شود. کادر فنی حتی در تعطیلات لیگ هم نتوانست استفاده خوبی داشته باشد. ساختار دفاعی تیم مشکل دارد و همینطور ضعف خط حمله مشهود است.

سعداوی درباره اینکه مسئولان تیم اعلام کرده‌اند با جذب مهاجمان جدید مشکل تیم حل خواهد شد، گفت: حتی با جذب مهاجم جدید این مشکل حل نخواهد شد. به نظرم الان در تیم فولاد بازیکنانی هستند که خیلی از مربیان آرزو دارند آنها را در اختیار داشته باشند ولی اسکوچیچ نمی‌تواند از آنها به خوبی استفاده کند. با این وضعیت، اسکوچیچ در فولاد به بن بست رسیده است و راهکار مناسبی برای حل مشکلات وجود ندارد.

وی همچنین به مذاکره باشگاه سپاهان با اسکوچیچ که چند هفته پیش صورت گرفت، اشاره کرد و افزود: وقتی شما حاضر می‌شوید با یک باشگاه دیگر مذاکره کنید، این یعنی اینکه با باشگاه فعلی خود به بن بست رسیده و علاقه‌ای به همکاری ندارید. حتی مدیریت باشگاه فولاد هم اعلام کرد از این امر استقبال می‌کند و در واقع دو طرف بدشان نمی‌آمد که با هم قطع همکاری کنند ولی مُشتی دلار، حلقه مفقوده این ماجرا بود.

مربی پیشین تیم فولاد درباره اینکه انتقادهایش از فولاد این شائبه را ایجاد کرده که دنبال سرمربیگری تیم فولاد است و حتی اسکوچیچ این موضوع را مطرح کرده بود، اظهار کرد: من مسئول این نیستم که راجع به نظراتی که می‌دانم «از کجا آب می‌خورد»، صحبت کنم ولی «چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است». شما (اسکوچیچ) یک روز از داوری انتقاد می‌کنید، یک روز از زمین مسابقه، یک روز از هوا و یک روز از نعیم سعداوی! به نظرم اینها عوامفریبی است. طبیعی است که وقتی تیم را با اختیار تام می‌بندید و قول قهرمانی می‌دهید ولی نتایج بدی می‌گیرید، هواداران به شما معترض شوند. دلخوشی مردم اهواز همین تیم است.

سعداوی در پایان از صحبت درباره پیام اسکوچیچ به منتقدانش که چند روز پیش روی صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود، گفت: به موقع در اینباره صحبت می‌کنم.