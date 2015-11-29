به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالزاده با اشاره به آغاز ثبت نام دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد از ۹ آذرماه گفت: ثبت نام نوبت شانزدهم دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در ۱۸۸ رشته گرایش، ۹۵۰ رشته محل و در ۱۵۷ مرکز و واحد از ۳۱ استان سراسر کشور انجام می شود.

وی با اشاره به زمان آزمون این دوره گفت: آزمون پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم در ۱۳ اسفند ۹۴ برگزار و نتایج آن در اواخر اردیبهشت و یا اوایل خردادماه سال ۹۵ اعلام می شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه در این دوره ۲۰ هزار و ۹۶۰ ظرفیت جدید ایجاد شده است، اظهار داشت: تمام داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و مطالعه دفترچه راهنما از جزئیات و نحوه ثبت نام در این دوره آگاهی یابند.