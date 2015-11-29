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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲

پلیس فتا هشدار داد؛

کلاهبرداری پسر از پدر/خرید ۸۰۰ هزار تومان شارژ با سرقت رمز دوم

کلاهبرداری پسر از پدر/خرید ۸۰۰ هزار تومان شارژ با سرقت رمز دوم

پسر نوجوانی که با اطلاع از رمز دوم کارت اعتباری پدرش اقدام به برداشت غير مجاز ۸ ميليون ريالی از حساب بانکی اوکرده بود ، دستگير شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامان محمدی رئيس پليس فتا شرق استان تهران با اعلام اين خبر، گفت: در پی شکايت يکی از شهروندان ورامين مبنی بر برداشت غيرمجاز مبالغی از حساب بانکی اش، موضوع در دستور کار تيمی از کارشناسان پليس فتا شهرستان ورامين قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد، فرد ناشناسی با دسترسی به اطلاعات حساب بانکی شاکی، اقدام به خريد شارژ موبايل به مبلغ ۸ ميليون ريال به صورت اينترنتی کرده است.

اين مقام انتظامی افزود:در تحقيقات بعدی و با انجام اقدامات فنی و بکارگيری شگردهای پليسی، فرزند شاکی به عنوان متهم اصلی شناسايی و با اخذ دستور از مقام قضايي در عملياتی دستگير شد.

وی ادامه داد: متهم پس از اظهار ندامت و عتاف به سرقت از حساب بانکی پدرش درباره جرییات برداشت پول به صورت مخفیانه گفت:بعلت بيسوادی پدرم و آشنا نبودن وی با سيستم های جديد بانکی ، ابتدا اقدام به فعال سازي رمز دوم براي حساب پدرم کردم و بعد از آن از طريق کد های خريد ،شارژ اينترنتی و غير حضوری برای خود و دوستانم خريداری مي کردم.

سرهنگ محمدی ادامه داد :متهم به همراه پرونده برای  سير مراحل قانوني به دادسراي عمومي وانقلاب شهرستان ورامين اعزام شد.

وی در پايان از شهروندان خواست تا ضمن هوشياری بيشتر در استفاده از کارت های بانکی، به توصيه های  ایمتی بانک در استفاده از رمز دوم برای خرید و تعیین سقف خرید با کارت های اعتباری حتما توجه داشته باشند .

کد مطلب 2982291

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