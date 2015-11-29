به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی ایران در تانزانیا، سلسله كارگاههای «آشنایی با گروههای تکفیری» ویژه مبلغان دارالسلام (پایتخت) را با تدریس حجتالاسلام عبدالله علیبخشی و داود نجفیبرزگر، اعزامی از مرکز بینالمللی تبلیغ (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) برگزار كرد.
کارگاه آشنایی با «گروهای افراطی و تکفیری» مبلغان دینی مجتمع ولی عصر (عج)
به همت رایزنی فرهنگی ایران در تانزانیا، كارگاه «تبارشناسی گروههای تکفیری» در مجتمع بزرگ آموزشی ولی عصر (عج) در منطقه کی باها دارالسلام برگزار شد.
در این كارگاه یکروزه ۴۰ تن از معلمان دروس دینی مقاطع مختلف تحصیلی، اساتید و طلاب حوزه علمیه ولی عصر (عج) شرکت کردند و طی آن حجتالاسلام علیبخشی به بیان تاریخ شکلگیری سلفیت و گروهای سلفی و تفاوتهای فکری و عقیدتی آنها پرداخت.
دوره آموزشی «تبارشناسی گروههای سلفی و افراطی اسلامی» برای مبلغان درالسلام
به همت رایزنی فرهنگی كشورمان در تانزانیا، یک دوره دوروزه آموزشی با عنوان «تبارشناسی گروههای سلفی و افراطی اسلامی» برای مبلغان دارالسلام (پایتخت تانزانیا) برگزار شد. در این دوره ۵۰ تن از مبلغین بومی از مناطق مختلف دارالسلام شرکت داشتند.
در جلسه نخست این نشست که در سالن اجتماعات جامعه المصطفی و با حضور رایزن فرهنگی كشورمان برگزار شد، حجتالاسلام علیبخشی به بیان سیر تاریخی تشکیل و رشد گروههای سلفی پرداخت و با بیان عقاید هر یک از گروههای سلفی اخوانی، وهابی و جهادی، وجوه امتیاز هر یک و اختلافات عقیدتی آنها با یک دیگر برشمرد.
جلسه دوم این دوره در محل سالن کتابخانه رایزنی فرهنگی ایران و با حضور ۷۰ نفر از مبلغین برگزار شد که در آن موضوع تهدایدات جهان تشیع مورد بحث قرار گرفت. حجتالاسلام علیبخشی، تهدیدات را در دو بخش درونمذهبی و خارجی تقسیم کرد و خطر گروههای افراطی شیعی را به اندازه خطر گروههای تکفیری برای جهان تشیع خطرناک و مهلک دانست.
دوره آشنایی با «مذاهب اهل سنت و گروههای تکفیری»
همچنین هیأت اساتید ایرانی اعزامی به تانزانیا، به همت رایزنی فرهنگی كشورمان، کارگاه آموزشی «اهل سنت و گروههای تکفیری» را با حضور خواهران طلبه شیعه خوجه اثنی عشری، برگزار كرد. در این کارگاه كه با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و مدرسه الزهرا(س) وابسته به بخش تبلیغ فدراسیون شیعیان خوجه اثنی عشری تانزانیا تشكیل شد، حجتالاسلام علیبخشی، ضمن بیان فرق فقهی، عقیدتی و سیاسی اهل سنت به تشریح افکار و عقاید گروههای سلفی به خصوص وهابیت پرداخت و اختلاف فکری و عقیدتی آنان را با اهل سنت تشریح کرد.
وی با بیان اینکه گروههای تکفیری در عراق و سوریه عده زیادی از علمای اهل سنت را به قتل رساندهاند، گفت: از آنجا که این گروهها هر کسی را که مخالف آنها باشد را کافر میدانند، برای آنان فرقی بین مسلمان و مسیحی و شیعه و سنی نیست؛ بلکه هر که خارج از قلمرو خلافت آنهاست، در دارالحرب قرار دارد و جان و مال او مباح است.
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