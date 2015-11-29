ارائه خدمات درمانی هلال احمر در عراق/مراجعه روزانه ۱۶۰۰ زائر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعلی مرعشی در برنامه زنده «تیتر امشب» که با موضوع اربعین ۹۴ از شبکه خبر پخش شد، اظهارداشت: با توجه به استقبال خوب زائران در سال های گذشته، پیش بینی می شد که امسال تعداد زائران نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی ادامه داد: به همین منظور جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت تا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب تر را از نظر کمیت و کیفیت در امر درمان افزایش دهد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با بیان اینکه تیم درمانی هلال احمر در سال گذشته شامل ۳۳۰ پزشک و پرستار بود، افزود: تعداد نیروهای آماده به خدمت امسال جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با احتساب امدادگران اعزامی به یک هزار و ۲۰۰ نفر؛یعنی حدود چهار برابر سال قبل رسیده است.

هماهنگی و نظارت هلال احمر با سایر حوزه های دخیل در بهداشت و درمان

مرعشی با تاکید بر اینکه به منظور ارائه بهترین خدمات درمانی از روزهای قبل، ۸۵ تن دارو و تجهیزات درمانی به به عراق ارسال شده است، گفت: در سال گذشته داروهای کمتری به عراق ارسال شد؛ اما امسال با توجه به استقبال چشمگیر مردم، داروهای بیشتری نسبت به سال قبل به عراق ارسال کردیم تا در ارائه خدمات به زائران با کمبود مواجه نشویم.

وی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر متولی اصلی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور عراق است، اضافه کرد: تمامی سازمانهایی که قصد ارائه خدمات درمانی به زائران را دارند، این اقدامات را با هماهنگی و نظارت جمعیت هلال احمر ایران انجام می دهند.

به گفته رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، تیم های پزشکی و درمانی این جمعیت در نجف اشرف، مسیر نجف تا کربلا و کربلای معلی و همچنین در مسیر مهران تا نجف، چزابه تا نجف و شلمچه تا نجف نیز مستقر هستند و نسبت به ارائه خدمات، اقدامات لازم را انجام می دهند.

استقرار پایگاه درمانی در کاظمین و بغداد

مرعشی با بیان اینکه با هماهنگی هایی که با مسئول ستاد عراق و سفیر ایران در عراق انجام شد، امکان سفر زائران به صورت هوایی به بغداد و آغاز پیاده روی از این شهر، صورت گرفت: تصریح کرد: پست امدادی در مسیر بغداد به کربلا در نظر گرفته شده است و همچنین تیم پزشکی جمعیت هلال احمر ایران در بیمارستان حله نیز استقرار یافت.

وی یادآور شد: جمعیت هلال احمر ایران با وزارت بهداشت کشور عراق و همچنین جمعیت هلال احمر عراق ارتباط بسیار خوبی دارد و با توجه به پیش بینی حضور ۲۰ میلیون زائر در اربعین حسینی، ارائه خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی تنها مختص به زائران ایرانی نیست و زائران سایر کشورها نیز می توانند از خدمات بهداشتی و درمانی پزشکان هلال احمر برخوردار شوند.

حضور شبانه روزی کادر درمانی در تمامی چادرهای بین راهی هلال احمر

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در خصوص استقرار چادرهای امدادی هلال احمر در اقصی نقاط کشور عراق، تاکید کرد: در کربلا مجموعا ۲۳ جایگاه ارائه خدمات داریم، ۱۴ چادر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران ایرانی در محل اسکان زائران ایرانی، سه جایگاه هر کدام با ظرفیت ۱۰ تخت بستری با همکاری شهدردای تهران فراهم کردیم، ۲ درمانگاه شبانه روزی در کربلا، ۲ چادر ارائه خدمات درمانی در بین الحرمین با همکاری عتبه حضرت امام حسین(ع) و هلال احمر عراق، ۱۱ چادر در بین راه نجف تا کربلا، ۱۱ چادر در شهر نجف اشرف به همراه ۲ درمانگاه شبانه روزی در این شهر ارائه دهنده خدمات درمانی به زائران هستند.

وی بیان کرد: تکنسین های اورژانس، پزشکان عمومی، پرستاران زن و مرد و نیروهای آزمایشگاهی در چادرهای بین راه هم استقرار پیدا کردند و به صورت شبانه روزی و به صورت کاملا رایگان خدمات درمانی ارائه می دهند.

هر چادر درمانی هلال احمر روزانه ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ مراجعه کننده دارد

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر به تعداد مراجعان هر چادر درمانی هلال احمر اشاره کرد و اظهارداشت: به صورت متوسط در هر شبانه روز ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ زائر برای دریافت خدمات درمانی به چادرهای برپا شده توسط جمعیت هلال احمر مراجعه می کنند.

به گفته وی، گزارش خاصی در خصوص بیماری های اپیدمی در عراق نداریم و اخباری که راجع به وبا وجود داشت رو به افول و این بیماری کاملا کنترل شده است و مشکلی برای زائران وجود ندارد.

مرعشی با تاکید بر اینکه از فردا ارائه خدمات بداشتی و درمانی در بدره، العماره و بصره نیز آغاز می شود، گفت: علاوه بر آن، بیمارستان صحرایی هلال احمر واقع درکوت با ۱۸۰ پرسنل، زائران خدمات درمانی لازم را ارائه می دهد.

توصیه های بهداشتی به زائران در اربعین حسینی

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت از زائرانی که دارای بیماری های خاص هستند، خواست تا حتما داروهای مورد نیاز خود را به اندازه کافی به همراه داشته باشند تا در این زمینه دچار مشکل نشوند.

وی خاطرنشان کرد: شستن مکرر دست ها با آب و صابون، تعویض مکرر ماسک های تنفسی و همراه داشتن کیسه خواب و پتوی سبک را نیز به زائران توصیه میکنیم.

تمامی توصیه های بهداشتی و تغذیه ای در پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر به آدرس http://rcs.ir/?siteid=۱&fkeyid=&siteid=۱&fkeyid=&siteid=۱&pageid=۱۴۴&newsview=۸۷۰۲۷ قابل مشاهده است.