۲۰۰ هزار خودرو هر ماه به خاطر عبور از چراغ قرمز جریمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ايلوش وزيري با اعلام اينكه ۱۲ سامانه ثبت تخلف خودروهاي سنگين در تونل هاي نيايش، رسالت و توحيد و نيز بزرگراه طبقاتي صدر نصب شده، گفت: تعداد تخلفات ورود خودروهاي سنگين به تونل هاي شهري و پل صدر در ۶ ماه گذشته، حدود ۳ هزار مورد بوده و از بيش از يك هزار مورد در ارديبهشت ماه به كمتر از ۳۰۰ مورد در مهر ماه كاهش پيدا كرده است.

وی افزود: ۱۷۵ تقاطع به دوربين هاي ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز مجهز هستند و در ۶ ماه گذشته، تخلف عبور يك ميليون و ۱۶۴ هزار خودرو از چراغ قرمز از طريق اين دوربين ها ثبت شده كه نشان دهنده اين است كه به طور متوسط هر ماه تخلف حدود ۲۰۰ هزار دستگاه و به صورت دقیق، تخلف ۱۹۴ هزار دستگاه خودرو که در تقاطع های تهران از چراغ قرمز عبور مي كنند، ثبت مي شود.

وزیری با تاكيد بر اينكه تعداد عبور خودروها از چراغ قرمز با حدود ۱۰۰ درصد افزايش از ۱۲۵ هزار مورد در شهريور ماه به ۲۴۴ هزار مورد در مهر ماه افزايش پيدا كرده، ‌اعلام كرد: در تمامي تقاطع هايي كه مجهز به دوربين هستند، براي رانندگان متخلف كه از چراغ عبور مي كنند، قبض جريمه يك ميليون ريالي صادر مي شود.

مدير عامل شركت كنترل ترافيک با اشاره به اينكه ۳۹ سامانه ثبت تخلف در پايانه هاي تاكسيراني راه اندازي شده كه به دوربين هاي پلاك خوان و سيستم RFID مجهز هستند، اظهار كرد: در ۶ ماه گذشته، يك ميليون و ۲۹۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غير مجاز وارد پايانه هاي تاكسيراني شده اند و به طور متوسط، هر ماه ۲۱۶ هزار دستگاه خودروي شخصی غير مجاز، وارد پايانه هاي تاكسيراني تهران مي شوند.

وزيري با بيان اينكه ۲۹ سامانه ثبت تخلف خط اضطرار در پل صدر و تونل هاي شهری نيايش، اميركبير، رسالت و توحيد، راه اندازي شده و براي خودروهايي كه از اين خطوط عبور كنند قبض جريمه صادر مي شود، ‌ تصريح كرد: در ۶ ماه گذشته، ۱۲۰ دستگاه خودرو از خطوط اضطرار در بزرگراه طبقاتي صدر و ۴ تونل شهری تهران عبور كرده اند.

وي با تاكيد بر اينكه ۱۷ سامانه ثبت تخلف خط ويژه اتوبوس در محورهاي رسالت، مولوي، امام علي (ع)، حافظ و ۱۷ شهريور راه اندازي شده و براي خودروهايي كه وارد اين خطوط مي شوند قبض جريمه صادر مي شود، اضافه كرد: علاوه بر اين، ۹ سامانه ثبت تخلف تعويض خط نيز در تونل نيايش راه اندازي شده که تخلف خودروهايی كه نسبت به تغيير خط عبوری خود در اين تونل اقدام كنند را ثبت می کند.

مدير عامل شركت كنترل ترافيک شهرداري تهران در پايان با اعلام اينكه ۲۶ سامانه ثبت تخلف تردد شمار (پلاك خوان) در جبهه غربي منطقه ۱۲ راه اندازي شده و ۲۲ سامانه نيز در جبهه شمالي اين منطقه در حال راه اندازي است، خاطرنشان كرد: فرآيند عملكرد دوربين هاي ثبت تخلف، نيازمند تجزيه و تحليل از منظر مهندسي ترافيک است و لازم است ضمن بررسی چالش های پيش رو، كاربري داده ها و اطلاعات به دست آمده از آن مورد واكاوی قرار بگيرد.