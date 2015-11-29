نشست «نقش جایگاه رهبران مذهبی در صلح جهانی» در غنا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا وزین، سرپرست رایزنی فرهنگی كشورمان در غنا با معارفی، ريیس دانشگاه اسلامی غنا، ديدار كرد. معارفي در اين ديدار با بيان اينكه دانشگاه اسلامي غنا در سال ۲۰۰۲ میلادی و با تحصيل ۱۳ دانشجو تأسیس شد، گفت: در کشور غنا طبق نظام آموزشی انگلیسی، دانشگاه مستقل خصوصی باید به مدت ۱۰ سال تحت نظارت یک دانشگاه معتبر دیگر باشد تا بتواند مدارک تحصیلی را ضمن هماهنگی با آن دانشگاه صادر کند. ولی پس از گذشت ده سال و کسب تمامی شرایط قادر خواهد بود، مستقل شود و مدارک فارغالتحصیلی دانشجویان را صادر كند.
وي افزود: دانشگاه اسلامی غنا با وجود گذشت ۱۵ سال تحت قیمومت دانشگاه غنا، هنوز نتوانسته مستقل شود. اين امر به شرایط سختگیرانهای برمیگردد که ناشی از دست نیافتن به حد نصاب تعداد دانشکدهها و اساتید مبرز و موارد ديگر است.
معارفي ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه اسلامی غنا در نظر دارد با دانشگاه معتبر «وینه با» که داری سه شعبه و بیش از ۵۵ هزار دانشجو است، وارد تعامل کاری آموزشی شود؛ زیرا اين دانشگاه از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار است.
ريیس دانشگاه اسلامی غنا همچنين گفت: اين دانشگاه با سیستم آموزشی دانشگاه جامعه المصطفی در ایران تفاوتهای فاحشی در زمینه آموزشی دارد، زیرا تحت نظارت یک نظام آموزشی بسیار کاربردی قرار دارد؛ برای نمونه نظارت شدیدی است که دانشگاه غنا بر نحوه طراحی سؤالات امتحانی و تصحیح اوراق و اعطای نمرات امتحانی، انجام میدهد، یا ريیس کتابخانه دانشگاه باید حتماً دارای مدرک دکترا و پروفسور و پُستی معادل معاون ريیس دانشگاه داشته باشد.
وي ادامه داد: دانشگاه اسلامی غنا دارای ۸ رشته و گرایش است. دانشکده مدیریت کسب و کار (گرایش حسابداری، بانکداری، بازاریابی، مدیریت منابع انسانی)، دانشکده مطالعات ادیان (گرایش اسلامی) و دانشکده علوم و ارتباطات (تبلیغات، خبرنگاری، روابط عمومی). آمار دانشجویان دانشگاه اسلامي غنا در حال حاضر ۹۹۰ نفر است که تا سال آینده به هزار نفر خواهد رسید. حدود ۶۰ درصد از این تعداد را مردان و ۴۰ درصد را دختران و زنان تشکیل میدهند.
وي افزود: با توجه به تنوع مذهبی و دینی، ۲۸ درصد دانشجويان اهل سنت، ۲۵ درصد طریقه تیجانیه، ۲۰ درصد احمدیه، ۱۱ درصد مسیحی، ۱۱ درصد شیعه و ۵ درصد دانشجويان دانشگاه هم پیروان ادیان بومی هستند.
معرافي تأكيد كرد: این دانشگاه به دليل تعلق داشتن به شیعیان، باعث ناراحتی اهل سنت شده و از ۱۰ سال پیش در کشورهای عربی علیه شیعیان و دانشگاه اسلامی غنا مقالاتی را در جراید منشر کردهاند و تعصب دینی آنها را تحت تأثیر قرار داده و حساس كردهاند. اهل سنت براي مقابله با دانشگاه ما با کمک مالی عربستان و قطر، دانشگاه «مدینه» را ایجاد و راهاندازی كردهاند كه دارای ده برابر وسعت بيشتر از دانشگاه اسلامی غنا و تحت نظارت دانشگاه کوماسی (تنها دانشگاه فنی غنا) است.
سپس عليرضا وزین، سرپرست رایزنی فرهنگی كشورمان در غنا در سخناني ضمن تأیید زمینههای همکاری و اعلام آمادگی برای همافزایی و انجام فعالیتهای مشترک، به برگزاری نشست هماندیشی با موضوع «نقش جایگاه رهبران مذهبی در گسترش وحدت جهان اسلام و صلح جهانی» اشاره كرد و برای مقدمه شروع فعالیتهاي مشترک، خواستار مشاركت دانشگاه اسلامي غنا براي برگزاري آن شد.
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