استفاده از موتورسیکلت های برقی در ناوگان شهری مشهد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک و خدمات و محیط زیست شهری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت استفاده از موتورسیکلت های برقی در ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری اظهار کرد: جلوگیری از ایجاد آلایندگی های زیست محیطی موتور سیکلت های برقی و پایین بودن هزینه سوخت آن ها نسبت به موتورسیکلت های بنزینی از جمله مزایای شاخص استفاده از این نوع وسیله حمل و نقل در شهرها به ویژه در کلان شهرها است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به استقبال چشمگیر از این دوره از نمایشگاه افزود: حضور شهرداران شهرهای کشور، روسای سازمان‌های همیاری‌ شهرداری‌ها، اعضای شورای اسلامی شهرها و معاونان شهرداری‌ها نشان از سطح کیفی بالای این نمایشگاه دارد.

وی افزود: از جمله مزایای استفاده از موتور برقی با توان موتور سه هزار وات و حداکثر بار قابل حمل ۶۰ کیلوگرم مناسب فعالیت در حوزه پیک موتوری و غذابر در سیستم حمل و نقل شهری است.

وی جلوگیری از آلودگی صوتی، بی نیازی به ایستگاه های سوخت گیری، امکان ایجاد شارژ با شبکه های برق شهری و قابل کنترل بودن محدودیت سرعت در شهرها را از دیگر مزایای استفاده از این موتورسیکلت های برقی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از این موتور های برقی در غرفه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه در ششمین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک و خدمات و محیط زیست شهری توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.