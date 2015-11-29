مخالفت مردم انگلیس با حملات نظامی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی دیلی میرور با انتشار نتایج یک نظرسنجی از میان مردم این کشور نوشت: بیش از ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که حضور و حملات داعش در سوریه می تواند امنیت انگلیس را نیز به مخاطره بیندازد.

این تعداد از شرکت کنندگان در همین راستا خواستار اتخاذ سیاست تدافعی در برابر هر گونه حمله احتمالی به انگلیس شدند.

در ادامه این گزارش همچنین آمده است: حدود ۳۰ درصد از مردم مخالف حضور نظامی انگلیس به خصوص در حوزه هوایی در سوریه هستند.

آنها معتقدند برای مقابله با داعش باید راهی غیر از حضور نظامی را انتخاب کرد.

در پاسخ به سوالی درباره حضور نظامی در سوریه حدود ۴۰ درصد از مردم اعلام کردند که تنها موافق حضور نیروها در حملات زمینی هستند.