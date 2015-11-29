  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸

نتایج یک نظرسنجی نشان داد:

مخالفت مردم انگلیس با حملات نظامی در سوریه

مخالفت مردم انگلیس با حملات نظامی در سوریه

نتایج یک نظرسنجی در میان مردم انگلیس نشان می دهد که مردم این کشور مخالف حملات نظامی در سوریه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی دیلی میرور با انتشار نتایج یک نظرسنجی از میان مردم این کشور نوشت: بیش از ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که حضور و حملات داعش در سوریه می تواند امنیت انگلیس را نیز به مخاطره بیندازد.

این تعداد از شرکت کنندگان در همین راستا خواستار اتخاذ سیاست تدافعی در برابر هر گونه حمله احتمالی به انگلیس شدند.

در ادامه این گزارش همچنین آمده است: حدود ۳۰ درصد از مردم مخالف حضور نظامی انگلیس به خصوص در حوزه هوایی در سوریه هستند. 

آنها معتقدند برای مقابله با داعش باید راهی غیر از حضور نظامی را انتخاب کرد.

در پاسخ به سوالی درباره حضور نظامی در سوریه حدود ۴۰ درصد از مردم اعلام کردند که تنها موافق حضور نیروها در حملات زمینی هستند. 

کد مطلب 2982309
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها