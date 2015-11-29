جلسه ستاد اربعين با حضور رئیس مجلس در مرز مهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه با حضور در پایانه مرزی مهران از نزدیک در جریان وضعیت تردد زائران اربعین حسینی قرار گرفت.

لاریجانی هم اکنون در جلسه ستاد اربعین حضور دارد و قرار است پس از پایان جلسه به شلمچه و چزابه سفر کند.

علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه بعد از ورود به فرودگاه شهدای ایلام، از طريق بالگرد به منظور بازديد از پايانه مرزی وارد شهر مهران شد و از آخرين وضعيت خدمات رسانی و تامین امنيت زائران اربعين حسينی بازدید و روند فعالیت ها را بررسی کرد.

در اين بازديد استاندار ايلام و مسئولان سياسی، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در استان و مقامات نظامی و انتظامی وی را همراهی کردند.

طی یک هفته گذشته بیش از ۷۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد داشته و به طور میانگین روزانه ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده اند.

مرز بین المللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب استان ایلام کانون اصلی و مهم تردد زوار سوگوار حسینی به عتبات عالیات است.

سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عزادار برای شرکت در آیین های سوگواری و زیارت عتبات عالیات از این مرز به کشور عراق سفر کردند که پیش بینی می شود، این میزان، اربعین امسال تا دو میلیون نفر افزایش یابد.