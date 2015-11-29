میانگین حضور ایرانیها در فضای مجازی/ لزوم گسترش فرهنگ تبلیغ حوزه

به گزارش خبرگزاری مهر،علی طائی زاده با بیان اینکه در مورد فضای مجازی یک سری واقعیت‌هایی در جامعه ایران و کل دنیا وجود دارد و آن اتفاقات سریعی است که در این چند ساله در دنیا رخ داده است اظهار داشت: ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۶۰ درصد است؛ ۴۰ میلیون تلفن همراه هوشمند در کشور وجود دارد و این می‌تواند در برنامه ریزی‌های ما مؤثر باشد. یک داده دیگر این است که زمان و میانگین افرادی که در فضای مجازی حضور دارند حدود ۵ ساعت است.

مدیر فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه اغلب افراد دین‌دار و طلاب در فضای مجازی مشاهده کننده‌اند و نقششان نسبت به کارایی علما و طلاب در جامعه کاملا متفاوت است گفت: ریشه این مسأله عدم شناخت و آشنا نبودن به شیوه تبلیغ در فضای مجازی است.

طایی زاده ادامه داد: با توجه به ضریب نفوذ فضای مجازی در جامعه، بهره برداری از این فضا در راستای اهداف جامعه بسیار اهمیت دارد و باید به تبلیغ در این فضا پرداخته شود.

وی با بیان اینکه هیچ دو فردی در فضای مجازی بیش از چند دقیقه از هم فاصله ندارند و ما باید خود را برای این فاصله نزدیک آماده کنیم و برای انتقال پیام و تبلیغ برنامه داشته باشیم تاکید کرد: یکی از مهم ترین اشکالات روحانیت در فضای مجازی عدم اعتماد به نفس است زیرا هنوز ما نمی‌دانیم که چه نوع محتوایی مناسب فضای مجازی است؛ ما باید برای کاربردهای دینی خصوصی سازی پیام داشته باشیم، به گونه‌ای که پیام‌ها باید کوتاه، مختصر، جذاب و با پیامی خاص باشد.

طائی زاده افزود: باید توجه داشته باشیم که چگونه در فضای مجازی حضور پیدا کرده و چگونه تبلیغ کنیم و به دنبال این سیاست باید فرهنگ ارتباط طلاب در فضای مجازی را گسترش بدهیم.

وی به اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: سامانه‌هایی مانند کوثرنت برای طلاب طراحی شده است که ویژگی‌های خاصی دارد و به طلاب این امکان را می‌دهد که با سایر طلاب و اساتید کشور ارتباط داشته باشند و با کار در فضای مجازی آشنا شوند. از ابتدای امسال شاهد بودیم که تعداد کاربران در این سامانه در هر ماه دو برابر می‌شوند و به صورت تصاعدی مورد استقبال طلاب قرار گرفته است.