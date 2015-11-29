روسیه هند را برای گردشگری ناامن خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، روسیه به خاطر افزایش افراطی گری و همچنین برخورد بد کشور هند با اتباع خارجی، این کشور را از فهرست مکان های امن برای گردشگری حذف کرد.

طبق گزارش رسانه های خارجی مرکز اطلاعات روسیه با انشار بیانیه ای اتباعش را از سفرهای غیر ضروری به کشور هند منع کرد.

درادامه این بیانیه از مردم خواسته شده که هرگز به شهر ساحلی گوا واقع در کشور هند سفر نکنند.

«ایندیا تودی» نیز در این باره نوشت که یک مشاور مرکز اطلاعات روسیه در گوا نیز بیان داشته است که باید در لیست سیاه تجدید نظر شود و کشورهای ترکیه و مصر برای مکان های ناامن در گردشگری مورد بررسی قرار گیرند.

وی در ادامه افزود در لیست جدید روسیه برای مناطق امن گردشگری کشوهای کوبا، ویتنام جنوبی و همچنین جنوب چین اضافه شده اند.

لازم به ذکر است که شهر ساحلی گوا واقع در جنوب هند یکی ار مناطق مورد علاقه روسها برای گردشگری است.