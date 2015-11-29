۱۸ ایستگاه «همه واقف باشیم» در استان سمنان برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد ضمن اشاره به ایجاد ۱۸ ایستگاه «همه واقف باشیم» در استان افزود: در دهه پایانی ماه صفر المظفر و در راستای اجرای طرح سوگواره بصیرت عاشورایی این ایستگاه ها در امامزادگان و بقاع متبرکه برپا می شوند.

وی بیان کرد: طرح سوگواره بصیرت عاشورایی که از ابتدای ماه محرم برگزار شد، از استقبال خوب مردم عزیز استان سمنان در آستان های مقدس امامزادگان برخوردار بود.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: ایستگاه های همه واقف باشیم برای تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف دایر می شود و مردم عزیز استان می توانند برای آشنایی با این سنت حسنه به این ایستگاه ها مراجعه کنند.

سلیمانی فرد اظهار کرد: در شهرستان دامغان شش ایستگاه، شهرستان مهدی شهر سه ایستگاه، شهرستان گرمسار سه ایستگاه و در شهرستان های سمنان، شاهرود و بسطام هر کدام دو ایستگاه همه واقف باشیم برپا می شوند.

وی تصریح کرد: سنت حسنه وقف از دوران صدر اسلام مورد توجه بوده است و برای رفع کمبود های خانواده های فقیر از عواید این سنت حسنه استفاده می کردند.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: در این ایستگاه ها روحانیان و کارشناسان وقف حضور دارند و کسانی که می خواهند این عمل خیرخواهانه را انجام دهند، می توانند از مشاوره این افراد بهره مند شود.

سلیمانی فرد در پایان تصریح کرد: اولویت هایی برای ایجاد وقف های جدید احصاء شده است و واقفان می توانند با توجه به این اولویت ها وقف کنند.