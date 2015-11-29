بهارستان با جمعیت ۷۰۰ هزار نفری یک تخت بیمارستانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه و در جریان سفر یکروزه هیاتی از دانشگاه علوم پزشکی ایران به شهرستان های رباط کریم و بهارستان از روند پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمان سازی تنها بیمارستان شهرستان بهارستان و تجهیز و بهره برداری آن از سوی دانشگاه علوم پزشکی کشور و هم چنین اماده سازی و مکان یابی بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی نسیم شهر که وعده آن را وزیر بهداشت داده است، مورد بازدید کارشناسی قرار گرفت.

حضور این هیات که متشکل از رئیس داشگاه علوم پزشکی و دو تن از معاونت های دانشگاه بود، می تواند به عنوان یک نقطه عطفی در راستای برداشتن گامی بلند در حوزه بهداشت و درمان منطقه تلقی شود.

نماینده مردم شهرستان رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در این بازدید یکی از دغدغه ها و مطالبات به حق مردم را تکمیل و بهره برداری از این بیمارستان و احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در نسیم شهر برشمرد و گفت: شهرستان بهارستان با داشتن جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر متاسفانه از داشتن یک تخت بیمارستانی در حریم پایتخت محروم است.

ابراهیم نکو اظهار داشت : بخش گلستان یکی از شهرهای پرجمعیت جهان پس از غزه محسوب می شود ولی به لحاظ داشتن سرانه های عمومی، آن هم در حریم پایتخت از دور افتاده ترین مناطق محروم، محروم تر است.

وی همچنین با اعلام اینکه امروز دولت تدبیر و امید با عزم جدی وارد شده تا اینگونه محرومیت ها را بزداید، گفت: از دولت تدبیر و امید انتظار داریم که با یک نگاه کارشناسی به این شهرستان که در واقع گلوگاه اصلی مرکز پایتخت کشور و از طرفی در حریم فرودگاه بین المللی حضرت امام قرار گرفته وزود پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نهایی شدن تنها بیمارستان دولتی شهرستان بهارستان افزود : مردم صبور و قدرشناس منطقه، سالها است چشم انتظار بهره برداری از این مرکز درمانی می باشند و این یک مطالبه بر حق و قانونی انان است که انتظار می رودبا تلاش های بی وقفه بتوان در ایام الله دهه مبارکه فجر امسال یکی از دستاوردهای دولت را به این مردم اهدا کرد.



وی در ادامه با اشاره به وعده وزیربهداشت و درمان آموزش پزشکی برای صدور مجوز احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی نیز یادآور شد: امروز یکی دیگر از مطالبات به حق مردم فهیم نسیم شهر نیز با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی و همت اعضای شورای شهر و شهردار نسیم شهر به منظور تخصیص زمین مناسب برای ساخت این مرکز در دستور ویژه قرار گرفت که بزودی شاهد کلنگ زنی آن خواهیم شد.

پس از بازدید و دستورات لازم بر پروژه های درمانی بهارستان، این هیئت وارد فرمانداری شهرستان رباط کریم شد تا به بررسی آخرین وضعیت این حوزه بپردازند.

در این نشست تخصصی، فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: خوشبختانه مجموعه شهرستان در راستای ارتقای سرانه بهداشت و درمان مصمم بود و توانست با همراهی و پیگیری های مجدانه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دستاورد های قابل ملاحظه ای را نصیب شهرستان کند.

علی بیگی تخصیص اعتبار کلی برای ساخت چهار مرکز بهداشت و درمان با ۱۶ پایگاه بهداشتی را یکی از اقدامات تاریخی و ماندگار برای پرند برشمرد و اظهار داشت: ساخت چهار مرکز بهداشتی و ۱۶ پایگاه بهداشتی خود می تواند یک تحول عظیمی را در این شهر در پی داشته باشد.

نماینده عالی دولت همچنین از انعقاد صورتجلسه ای در دفتر مدیر عامل شهر جدید خبر داد و افزود: پس از تامین بودجه ساخت مراکز و اعلام آن به شهرستان، امروز طی توافقنامه ای که در این نشست مصوب شد شرکت عمران، زمین های مورد نیاز را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار خواهد داد و ظرف چند روز اینده نیز عملیات ساخت آن اغاز خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در حاشیه این بازدید گفت: وزارت بهداشت بودجه مورد نیاز به منظور ساخت چهار مرکز بهداشتی به همراه ۱۶ پایگاه بهداشتی را به دانشگاه علوم پزشکی لحاظ کرده که امروز هم با عزم جدی مسئولین شهرستان بویژه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی زمین مورد نظر تامین و در حال مکان یابی ان هستیم.

گفتنی است یحیی پور شهردار پرند نیز در این بازدید قول مساعد داد که همکاری تنگاتنگی با مجموعه مرکز بهداشت و درمان به عمل خواهد آورد.