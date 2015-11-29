حضور مدیران ۱۰ بانک ایتالیایی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در همایش بزرگ تجاری ایران و ایتالیا در تهران گفت: ایران معتقد است باید با تمام کشورهای دنیا روابط جدی و استراتژیک اقتصادی داشته باشد و در کنار آن، با ایتالیا نیز شرایطی را فراهم کند که به سال‌های بسیار دیرینه تجارت میان دو کشور بازگردد، این در شرایطی است که متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشور تحمیل می‌شد، حجم مبادلات میان دو کشور به حداقل رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حجم مبادلات تجاری ایران و ایتالیا به حداقل خود طی سال‌های گذشته رسیده و ۱.۵ میلیارد دلار را تجربه کرده است اما همین رقم اندک هم نشانگر آن است که حتی در شرایط تحریم نیز دو کشور علاقه‌مند به همکاری بوده و شرکت‌های طرفین حتی در سطح بسیار پایینی نیز روابط خود را ادامه داده‌اند.

نعمت‌زاده تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها، کارآفرینان و صنعتگران تلاش مضاعفی برای ارتقای توان علمی، فنی و صنعتی خود صورت داده‌اند و راه تعالی را طی نموده‌اند تا فاصله خود را با دانش و تکنولوژی روز دنیا کاهش دهند.

وی، استراتژی ایران و همکاری‌های دراز مدت با ایتالیا را سرمایه‌گذاری مشترک با هدف تامین نیاز داخلی و با تکیه بر فناوری‌های نوین دانست و خاطرنشان کرد: تولید رقابت‌پذیر و همکاری مشترک برای استفاده از فناوری‌های جدید در پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و سایر صنایع در دستور کار قرار دارد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران دارای واحدهای صنعتی بزرگی است که ۹۰ درصد آن را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و بنابراین انتظار می‌رود که طرفین از شناخت به‌دست آمده بر پایه سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و متمرکز بر این صنایع، استفاده لازم را صورت دهند.

نعمت‌زاده از حضور ۱۰ بانک‌ ایتالیایی در هیات کنونی حاضر از ایتالیا در ایران خبر داد و گفت: حضور گسترده مدیران بانک‌های ایتالیا و نیز مسئولان بیمه صادراتی ساچه ایتالیا، گویای این واقعیت است که ایتالیایی‌ها در توسعه روابط با ایران مسر و جدی هستند و البته بانک‌های ایرانی نیز متقابلاً آمادگی همکاری با همتایان بانکی خود هستند.

وی گفت: بدون ایجاد روابط بانکی روان، توسعه تجارت امکان‌پذیر نیست و این در شرایطی است که ایران با دارا بودن ظرفیت بالای تولید انرژی ارزان و رقابتی و نیز فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، بازار بزرگی را پیش‌روی شرکای ایتالیایی خود قرار می‌دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ایتالیا باید ایران را مرکز فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری برای صدور کالا و خدمات به کشورهای منطقه قرار دهد، ضمن اینکه ما حقوق مساوی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قائل هستیم و سفارتخانه‌ها باید تسهیلات لازم را برای صدور روادید طولانی مدت فراهم کنند.