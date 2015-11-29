دوست داشتم مثل رضازاده شوم/ وزنه بردار ایران الگوی کودکی ام بود

به گزارش خبرگزاری مهر، الکسی لوچف امروز یکشنبه با مهار وزنه های ۴۷۵ کیلوگرمی مجموع، رکورد حسین رضازاده را سه کیلوگرم ارتقا بخشید.

این وزنه بردار دسته فوق سنگین روس پی از کسب این عنوان اظهار کرد: زمانی که وزنه ۲۴۸ کیلوگرم را بالای سر بردم تقاضای وزنه ۲۶۴ کیلوگرم را دادم. من هرگز پیش از این چنین وزنه‌ای را امتحان نکرده بودم. واقعا از خود بیخود شدم.

لوچف در ادامه تصریح کرد: این نشان می دهد که روس‌ها ملت قدرتمندی هستند. من هرگز بدون حمایت والدینم نمی‌توانستم به این موفقیت برسم. پدرم مربی‌ام بود و او بود که مرا به رشته وزنه‌برداری آورد. مادرم در سال ۲۰۱۲ درگذشت و من این مدال و موفقیت‌هایم را به وی تقدیم می‌کنم.

قوی ترین مرد حال حاضر جهان ادامه داد: وقتی کوچک بودم عادت داشتم حسین رضازاده را از تلویزیون تماشا کنم. او وزنه های بسیار سنگینی را بلند می‌کرد. رضازاده الگوی من بود ولی هرگز فکر نمی کردم روزی بتوانم رکوردهای او را بزنم.

لوچف در خصوص روسلان آلبگوف، هموطنش که در این رقابتها حضور نداشت، گفت: او ماه آینده در رقابتهای جام ریاست جمهوری روسیه شرکت می کند. فدراسیون وزنه‌برداری روسیه تصمیم گرفت مرا به رقابتهای جهانی اعزام کند و او کاپیتان تیم در جام ریاست جمهوری باشد. به نظر من آلبگوف هنوز قوی ترین مرد جهان است.