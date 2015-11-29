آمار اشتباه درباره آلودگی خودروها/سهم تاثیرگذار صنایع در آلایندگی

بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با آلودگی مجتمع‌های صنعتی از جمله آلودگی شهرک صنعتی جی که بر فراز این شهرک به خوبی قابل مشاهده است، اظهار داشت: مقابله با آلودگی این شهرک‌ها و از جمله کوره‌های آجر، گچ، معادن، صنوف آلاینده شهری، و ریخته‌گری های سطح شهر اصفهان که آلایندگی آنها همچنان بر هوای شهر تحمیل می‌شود در برنامه محیط‌ زیست قرار دارد.

وی با بیان اینکه کوره‌های آجر و گچ آلودگی‌هایی در حد کمتر از ۲.۵ میکرون (غیرقابل رویت با چشم) ایجاد می‌کنند که آلایندگی خطرناکی در پی دارد، افزود: بدین ترتیب در طول هفته‌های اخیر از ادامه فعالیت برخی از این واحدهای آجرپزی در شهر جلوگیری به عمل آمده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا درباره سهم صنایع و خودروها در آلایندگی هوای اصفهان تا این حد تناقض در گفته‌های مسئولان وجود دارد، ابراز داشت: از جمله دستورکارهای محیط‌ زیست، تعیین سهم دقیق منابع مرتبط با آلایندگی طی پروژه مطالعاتی و برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع مختلف مانند سوخت، صنایع و غیره است.

سهم آلودگی صنایع بسیار بیشتر از ناوگان حمل و نقل است

وی با توجه به اینکه یک سالی است در رسانه‌های سهم عمده آلایندگی‌های اصفهان به خودروها نسبت داده شده بود تا اینکه مدیرکل محیط‌ زیست اصفهان این امر را رد کرد، تاکید کرد: در ارتباط با آماری که سال پیش در این ارتباط اعلام شد باید به این نکته دقت کنیم که سهم آلایندگی منابع مختلف مانند کشاورزی، صنعت و حمل و نقل و غیره در آلودگی هوا تنها بر اساس موضوع «سوخت» مورد توجه قرار گرفته بود و این درحالی است که در صنعت، آلودگی حاصل از سوخت و فرآیندهای شیمیایی هر دو مطرح هستند.

صادقیان با بیان اینکه بدین ترتیب سهم آلودگی صنایع بسیار بیشتر از ناوگان حمل و نقل است، تصریح کرد: میزان آلایندگی ناوگان حمل و نقل تنها بر اساس آلودگی حاصل از «سوخت » ۸۰ درصد در نظر گرفته شده و این مطلب بدان معنا نیست که سهم نهایی ناوگان حمل و نقل در آلودگی نیز تا این اندازه است و این در حالی است که رسانه‌ها بدون درنظر گرفتن این مطلب خبر را انتشار دادند.