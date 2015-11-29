به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی صبح امروز در مراسم استقبال از استاندار حلبچه عراق در مرزباشماق مریوان اظهار داشت: کردهای ایران و عراق دارای اشتراکات و پیوندهای زیادی هستند و به همین دلیل باید بر تکیه این ظرفیت زمینه برای توسعه مبادلات بین دو طرف را فراهم کرد.

وی ادامه داد: انتظار می رود که سفر اولین استاندار حلبچه عراق به استان کردستان زمینه را برای افزایش ارتباط بین دو طرف را فراهم کند و در همین راستا بدون شک این سفر دستاوردهای زیادی برای دو طرف به دنبال خواهد داشت.

استاندار کردستان به ظلم های رژیم بعث صدام حسین علیه مردم مظلوم حلبچه اشاره کرد و گفت: این ظلم و ستم های وارد شده به مردم حلبچه عراق برای همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه بعد از سقوط رژیم بعث روابط بین کردهای عراق با جمهوری اسلامی ایران وارد فصل تازه ای شده است، بیان کرد: بدون شک باید با برگزاری نشست های مشترک و سفرهای این چنین زمینه را برای بهبود و تحکیم روابط در تمامی بخش ها فراهم کرد.

زاهدی به جایگاه و موقعیت مهم استانهای کردستان و حلبچه اشاره کرد و یادآور شد: بدون شک این مولفه نیز می تواند زمینه ساز بهبود روابط بین دو طرف باشد و ما در استان کردستان هیچ گونه محدودیتی در راستای تحکیم روابط با اقلیم کردستان عراق به ویژه حلبچه نداریم.

سفر استاندار حلبچه اقلیم کردستان عراق به استان کردستان سه روزه خواهد بود و قرار است که وی در این سفر علاوه بر بازدید از توانمندی های کردستان در بخش های گردشگری و اقتصادی، با مدیران ادارات دولتی و بخش خصوصی این استان نیز نشست های مشترکی را برگزار کند.