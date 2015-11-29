مقدمات تردد از مرز «شوشمی» فراهم است/ منتظر اعلام طرف عراقی هستیم

نعمت الله منوچهری در حاشیه برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان پاوه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم منطقه اورامانات در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در تمامی عرصه های مهم کشور حضوری فعال داشته و شایسته بهترین خدمات رسانی ها هستند.

وی با اشاره به وجود معضل بیکاری در استان و از جمله منطقه اورامانات، تصریح کرد: این معضل امروز به عنوان اصلی ترین مشکل استان نیازمند برنامه ریزی و مدیریت صحیح است.

منوچهری راه اندازی مرز شوشمی را عاملی موثر در راستای توسعه منطقه و رفع مشکل بیکاری مردم مرزنشین دانست و افزود: مقدمات تردد مسافر از این مرز فراهم است و برای این منظور منتظر اعلام استاندار حلبچه هستیم تا این امر محقق شود.

نماینده مردم اورامانات در مجلس ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های استاندار کرمانشاه و در سفر آینده استاندار حلبچه به کرمانشاه موانع تردد از مرز شوشمی برداشته شده و این کار اجرایی شود.

منوچهری به معضل ترافیکی شهر پاوه اشاره کرد و اظهار داشت: احداث کمربندی پاوه به باینگان در راستای رفع این معضل ضروری است که بایستی هر چه سریعتر انجام شود و ما پیگیری های لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد.

وی گفت: در راستای رفع مشکل کمبود آب شهرستان نیز پروژه آب رسانی «هانی کوان» در حال انجام است که امیدواریم با تسریع در انجام عملیات آن مشکل کمبود آب شهرستان نیز تا حد زیادی مرتفع شود.

منوچهری همچنین خواستار پیگیری ایجاد منطقه آزاد تجاری در منطقه اورامانات از سوی مسئولان شد و گفت: این خواسته به حق مردم منطقه است که می تواند توسعه و پیشرفت استان را نیز به همراه داشته باشد.

گفتنی است، جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان پاوه شامگاه شنبه با حضور اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه برگزار شد.