به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب فارس که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برپاست، متولی کتابخانه های عمومی استان حضور یافت و به پرسش های حاضران پاسخ گفت.

امین جعفری در این نشست عواملی چون روشنفکران را در دوری مردم از کتاب برشمرد و تاکید کرد: گسست گسترده بین فضای روشنفکری و مردم عامی توانست تعامل دو سویه را خدشه دار کند.

وی، افزود: روشنفکران به عنوان نیروهای الیت جامعه در این میان نتوانستند تعامل دوسوسه با جامعه داشته باشند، از سویی نیز دگرگونی بنیادین سبک زندگی ایرانیان بخشی از ارمغانی است که مردم آمادگی آنرا نداشتند.

دگرگونی های سبک زندگی موجب شده ایرانی ها از مطالعه دور شوند

جعفری این تغییر اساسی را ناشی از واژگونی سبک زندگی ایرانی قلمداد کرد و گفت: دگرگونی های سبک زندگی موجب شده ما ایرانی ها از مطالعه دور شویم. از این رو، برای درمان این بیماری ناگوار نیازمند اصلاح سبک زندگی هستیم. بدین خاطر راه اندازی اتاق های فکر خارج از نهادهای دولتی توسط سازمان های مردم نهاد نیازی ضروری است.

مدیر کتابخانه های عمومی فارس در ابتدای این نشست که با حضور اهالی نشر و بازدیدکنندگان نمایشگاه در سرای اهل قلم برگزار شد در پاسخ به اینکه چرا ایرانیان با پیشینه ای بلند از کتابت و نگارش امروز دچار نخوت در کتابخوانی هستند، اشاره کرد: صحبت درباره رسانه ای مانند کتاب که خود رسانه ای رساست این پرسش را پدید می آورد که چرا در دوره این که کتاب داشتیم در پی رسانه بودیم که آنرا معرفی کند، حال رسانه های دیگر مزاحم کتاب شده اند؟

وی برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب فارس را نمونه ای برای پاسخ به این پرسشها عنوان کرد و ادامه داد: وقتی میزان تبلیغات این نمایشگاه به ویژه در حق کتاب و کتابخوانی ناچیز و کمرنگ جلوه می کند، چه انتظاری از ناشران داریم که روی تبلیغات متمرکز شوند.

جعفری با بیان اینکه در میان ناشران کمتر دیده شده انتشاراتی های فارس از این دست تبلیغات انجام دهند، افزود: در دوره های گذشته کتاب همواره یک رسانه بوده و از کتاب در گسترش و انتقال علم و دانش بهره گرفته می شد.

کتابخانه های عمومی نمایشگاه های دائمی کتاب هستند

جعفری با بیان اینکه کتابخانه های عمومی استان نمایشگاه های دائمی کتاب هستند، ادامه داد: این کتابخانه ها به ارزان ترین شکل ممکن ارزنده ترین کالای خود را در اختیار مردم می گذارند. لذا در دسترس قرار گرفتن کتابخانه های عمومی برای مردم کمترین کاری است که انجاکم پذیرفته و ادامه دارد.

وی از مجهز شدن ۹۵ درصد کتابخانه های عمومی شهری و روستایی به اینترنت اشاره کرد و گفت: چنانچه زیرساختهای نقاط محروم از این امکان نیز فراهم شود نهاد کتابخانه های عمومی این آمادگی را دارد تا دیگر کتابخانه های استان نیز به اینترنت بپیوندند.

مدیر کتابخانه های عمومی فارس از تسهیلات و موارد تشویقی که در کتابخانه های عمومی ارایه می شود نام برد و گفت: حق عضویت کتابخانه های عمومی در فارس برای گروه هایی از مردم رایگان است که از جمله برای کودکان تا ۸ سال، بازنشستگان کشوری یا آنها که در خانواده شان عضوی در کتابخانه های عمومی دارند عضو دوم نیز به این امکان می پیوندد.

وی در بخش دیگری از این نشست معیارهای سنجش میزان مطالعه کتاب در ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: همواره سرانه مطالعه مردم ایران با معیار و خط کش دقیقی اندازه گرفته نشده و هیچ یک از تحلیل های آماری در این باره دقیق نیست. دست کم اگر ما بر اساس میزان مراجعه به کتابخانه های عمومی، امانت کتاب و خدماتی از این دست انجام می دهیم هنوز تحلیل مشخصی از این آمار تهیه نشده است.

جعفری با بیان اینکه سازمانهای مرتبط و رسانه های فراگیر و نهادها برای این ماجرا رفتار دلسوزانه ای ارایئه نکرده اند، ادامه داد: شهرداری ها و نهادهای مسئول توسعه فضاهای فرهنگی در حالیکه آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنی نیستند هنوز معیاری نیز برای متراژ کتابخانه های عمومی اندیشیده نشده است.

فقط یک کتابخانه عمومی به شیراز افزوده شده

وی حبس کتاب در قفسه کتابخانه دانشگاه ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: در دوران پس از انقلاب اسلامی فقط یک کتابخانه به مجموعه کتابخانه های عمومی شیراز افزوده شده که آن نیز خیرساز است.

مدیر کتابخانه های عمومی فارس با تصریح اینکه شهرداری ها در طول سال های گذشته فضاهایی که تحویل داده اند رفع تکلیفی در قبال ساخت کتابخانه های عمومی بوده، گفت: این فضاها بر اساس نقشه تیپ نهاد کتابخانه های عمومی نیست و شهرداری شیراز نه فقط کتابخانه ای به شیراز نیفزوده، بلکه کتابخانه هم از این نهاد گرفته است.

در ادامه نشست «کتاب و کتابخوانی»، این شاعر، نویسنده و پژوهشگر اعلام کرد: علیرغم تنگناهای نرم افزاری و زیرساختی به لحاظ نیروزی انسانی کارکشته و زبده توان و تخصص پرسنل کتابخانه های عمومی استان با بهره مندی از کتابداران به مراتب توانمندتر از کل کشور در مسیر افزایش علاقه مردم به کتاب و کتابخوانی قرار گرفته است.

مدیر کتابخانه های عمومی فارس از برگزاری کارگاه های آموزشی در کتابخانه ها، خبر داد و گفت: به زودی نیز کارگاهی در زمینه خواندن کتاب های الکترونیکی برگزار می شود. همچنین کارگاه هایی در زمینه خواندن با سرعت در برنامه کتابخانه های عمومی قرار می گیرد.

جعفری، ادامه داد: کتاب هایی باید به مردم توصیه شود که خوشخوان هستند. اگر کتاب های نخست اینگونهه باشد سنت کتابخوانی رونق می گیرد. از این رو، کارگاه های قصه خوانی برای خانواده ها در این نهاد پی گیری می شود.

وی در پایان این نشست، به عنوان یک کتابخوان حرفه ای با بیان اینکه از هیچ فرصتی برای کتابخوانی دریغ نشود، مطالعه کتاب «جامعه شناسی خودمانی» نوشته حسن نراقی را به حاضرات توصیه کرد.