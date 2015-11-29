برترین تصاویر جهان در ۸ آذر ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات پیاده روی مسلمانان در مسیر کربلا، اعتراض علیه تبعیض نژادی در آمریکا، سوزاندن ۱۸ تن ماری جوانا در مکزیک و راهپیمایی فعالان محیط زیست خواهید دید.