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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۴

برترین تصاویر جهان در ۸ آذر ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۸ آذر ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات پیاده روی مسلمانان در مسیر کربلا، اعتراض علیه تبعیض نژادی در آمریکا، سوزاندن ۱۸ تن ماری جوانا در مکزیک و راهپیمایی فعالان محیط زیست خواهید دید.

پیاده روی مسلمانان برای رسیدن به مراسم اربعین حسینی در کربلا (AP)

اعتراضات در شیکاگو درپی تیراندازی مرگبار پلیس به نوجوان سیاه‌پوست (Reuters)

«لوییس سوارز» ۲۸ ساله با سه فرزندش قبل از پیروزی پر گل تیم «بارسلونا» مقابل «سوسیداد» (Reuters)

اعتراض مردم ژنو به مصرف بی رویه منابع طبیعی در سوئیس (AFP)

پلیس ترکیه با استفاده از گاز اشک آور معترضان را متفرق می‌کند. (AP)

اعتراض فعالان محیط زیست فیلیپینی به بحران جهانی آب و هوا  (Reuters)

سایه یک مرد از پشت چتر در «کلمبو» سریلانکا  (Reuters)

پل عابر پیاده بر روی رودخانه ای در پیونگ یانگ کره شمالی (AP)

سربازان مکزیک ۱۸ تن ماری جوانا را برای سوزاندن آماده می‌کنند. (Reuters)

قایق بادی پناهندگان در دریای اژه (AP)

نصب اثر هنری با عنوان جذر و مد پیش از اجلاس جهانی آب و هوا در فرانسه (Reuters)

دوچرخه سواری در غروب آفتاب سریلانکا (AFP)

کد مطلب 2982365

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    نظرات

    • آ ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی جالب بود

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