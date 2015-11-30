محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از عملکرد وزارت خارجه در عدم لغو روادید برای سفر زائران ایرانی در اربعین به کشور عراق گفت: مبلغ ۴۰ دلاری که دولت عراق بابت ویزا از مردم ایران برای سفر اربعین گرفت کم لطفی بود.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد:ملت ایران برای سفر اربعین و زیارت امام حسین جان خود را کف دستشان گرفتند اما وزارت خارجه هم باید برای سفر یک و نیم نیلیون ایرانی به کشور عراق دیدار ها و گفتگو های بیشتری با مقامات این کشور انجام می داد تا با لغو روادید افراد بیشتری در این راهپیمایی عظیم شرکت کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: افراد زیادی را می شناسم که قادر به تامین پول ویزا نبودند و از این سفر جاماندند و برخی نیز بریا تامین این هزینه پول قرض گرفتند.

وی ادامه داد: روادید میان ایران و ترکیه برداشته شده و مردم برای سفر تفریحی به این کشور پولی در این خصوص پرداخت نمی کنند اما برای سفر اربعین که تامین کننده امنیت منطقه است مردم ایران باید ۴۰ دلار بپردازند.

آصفری گفت: وزارت خارجه که برای دیدار و گفتگو با دولت های اروپایی وقت قابل توجهی را صرف می کند می توانست برای دیدار و رایزنی با مقامات عراقی که یک و نیم میلیون نفر از زائران ایرانی در مقطع زمانی یک تا دو هفته به این کشور سفر می کنند نیز زمانی را اختصاص دهد.

عضو کمیسیون امینت ملی گفت: ستاد اربعین برای ایجاد هماهنگی های لازم میان دستگاه های مربوطه جهت تسهیل در رفت و آمد مردم تشکیل شد؛ اما متاسفانه شاهد ناهماهنگی هایی در این زمینه و تجمع مردم در مرزها هستیم.