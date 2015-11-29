مانور مقابله با شرایط اضطراری در شرکت نفت قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که صبح یکشنبه با حضور نیروهای آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، شرکت نفت در محل انبارهای شرکت نفت برگزار شد پس از به صدا درآمدن آژیرخطر مبنی بر بروزحریق و نشت در یکی از انبارهای ذخیره نفت ماموران اطفاء حریق بلافاصله در محل حاضر شدند و حریق را مهار کردند.

در این مانور همچنین یکی از مصدومان فرضی که در یکی از انبارها دچار سوختگی و سانحه شده بود با کمک نیروهای اورژانس و آتش نشانی نجات یافت و با آمبولانس برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

مسعود شرفی مدیر منطقه پخش فرآورده های نفتی قزوین در این مانور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شرکت نفت برای حفظ آمادگی خود در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه نسبت به برگزاری مانورهای امدادی اقدام می کند تا با شناسایی نقاط آسیب پذیر و رفع اشکالات برای حوادث طبیعی آمادگی بیشتری داشته باشد.

شرفی بیان کرد: با همکاری مجموعه ای از دستگاههای اجرایی مرتبط، این مانور برگزار شده که شرکت توزیع نیروی برق، آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در آن مشارکت خوبی داشتند.

وی اضافه کرد: در این مانور اشکالاتی دیده شد که متذکر شدیم برای نمونه آژیر نابهنگام کشیده شد و به جای استفاده از علائم، برخی افراد در حین عملیات صحبت می کردند و این مشکل موجب شد کمی از زمان عقب بمانیم و در نهایت نظم و انضباط مانور باید بیشتر شود تا بتوانیم در آینده وضعیت آمادگی خود را تقویت کنیم.

شرفی گفت: راه اندازی مخزن شرکت نفت ۱۳ پس از حادثه بموقع انجام شد و نیروهای اورژانس هم بسرعت مصدوم را منتقل کردند و در مجموع می توان گفت این مانور نمره قبولی گرفت.

وی بیان کرد: امسال دو مانور در این شرکت برگزار شده و تا پایان سال یک مورد دیگر مانور برای حفظ آمادگی نیروهای شاغل برگزار خواهیم کرد.

شرفی اظهارداشت: در کنار مانورهای رسمی به طور معمول برای حفاظت از سیستم های شبکه مانورهای غیر رسمی هم در شرکت پخش فرآورده های نفتی برگزار می کنیم و بخشی از سیستم و انبارها هم تجهیزات اطفاء حرق به طور اتوماتیک را دارد که ایمنی شرکت را افزایش داده است.

توزیع چهار میلیون لیتر فرآورده نفتی در استان

مدیر پخش فرآورده های نفتی قزوین در ادامه از آمادگی کامل استان برای تامین سوخت خبر داد و اظهارداشت: در استان قزوین روزانه چهار میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان تامین و توزیع و جابجا می شود و با برنامه ریزی انجام شده هیچ مشکلی برای تامین نیاز سوختی مردم نداریم.

وی تصریح کرد: برای فصل زمستان همه تمهیدات لازم اندیشیده شده و نفت سفید، نفت کوره و بنزین مورد نیاز را ذخیره سازی کرده ایم و بموقع میان شعب و جایگاهها توزیع خواهد شد.

شرفی اظهارداشت: سهیمه سوخت زمستانی در استان از فصل تابستان پیش بینی و ذخیره می شود و هیچ نگرانی از این بابت نداریم و در حال حاضر میزان ذخایر سوخت ما در استان بالغ بر ۱۲ میلیون لیتر است.

وی با اشاره به اهمیت راههای مواصلاتی استان و ضرورت تامین بنزین خودروهای عبوری تصریح کرد: روزانه دو میلیون لیتر بنزین در استان از طریق ۸۰ جایگاه سوخت و ۶۰ جایگاه سی انی جی توزیع می شود و در این زمینه نیز مشکلی نداریم.

شرفی تعداد تانکرهای سوخت رسانی استان را ۱۳۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: با تمهیدات فراهم شده و برنامه ریزی منظم، شبکه تامین و توزیع فرآورده های نفتی استان بخوبی خدمات لازم را به مردم ارائه می کند.