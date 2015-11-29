بیش از ۹ میلیارد ریال بن در نمایشگاه کتاب فارس عرضه شد

بهاره شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تا ساعاتی پیش از پایان چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان فارس بیش از ۹۰۰ میلیون تومان بن کتاب در این رویداد فرهنگی عرضه شد.

وی با بیان اینکه هنوز عرضه بن کتاب به مردم در چهاردهمین نمایشگاه کتاب ادامه دارد، گفت: در ادامه برنامه های روز پایانی نمایشگاه، دو عنوان کتاب از ناشران استان فارس رونمایی می شود.

شفیعی از برگزاری نشست هایی با عنوان «خانه و خانواده» و «مسایل اجتماعی» در روز ششم نمایشگاه چهاردهم کتاب خبر داد و گفت: آیین پایانی چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان فارس تا ساعاتی دیگر با تجلیل از ناشران استان فارس و رونمایی کتاب برگزار می شود.

چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان فارس که از سوم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز، شهرک گلستان آغاز شد، شامگاه یکشنبه ۸ آذرماه به پایان می رسد.