  1. استانها
  2. فارس
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

معاون فرهنگی ارشاد فارس:

بیش از ۹ میلیارد ریال بن در نمایشگاه کتاب فارس عرضه شد

بیش از ۹ میلیارد ریال بن در نمایشگاه کتاب فارس عرضه شد

شیراز- معاون فرهنگی ارشاد فارس از فروش بیش از ۹ میلیارد ریال بن در چهاردهمین نمایشگاه کتاب شیراز خبر داد.

بهاره شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تا ساعاتی پیش از پایان چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان فارس بیش از ۹۰۰ میلیون تومان بن کتاب در این رویداد فرهنگی عرضه شد.

وی با بیان اینکه هنوز عرضه بن کتاب به مردم در چهاردهمین نمایشگاه کتاب ادامه دارد، گفت: در ادامه برنامه های روز پایانی نمایشگاه، دو عنوان کتاب از ناشران استان فارس رونمایی می شود.

شفیعی از برگزاری نشست هایی با عنوان «خانه و خانواده» و «مسایل اجتماعی» در روز ششم نمایشگاه چهاردهم کتاب خبر داد و گفت: آیین پایانی چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان فارس تا ساعاتی دیگر با تجلیل از ناشران استان فارس و رونمایی کتاب برگزار می شود.

چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان فارس که از سوم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز، شهرک گلستان آغاز شد، شامگاه یکشنبه ۸ آذرماه به پایان می رسد.

کد مطلب 2982374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها