پاداش کسب سهمیه المپیک به زهرا نعمتی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر زهرا نعمتی کماندار معلول ایران چندی پیش با شرکت در مسابقات تیر و کمان آسیا با عنوان اولین ورزشکار زن ایران موفق به کسب سهمیه حضور در بازی های المپیک شد. بر همین اساس کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک امروز پاداش ۱۰ میلیون تومانی بابت کسب سهمیه وی را پرداخت کرد.

نعمتی پس از اتمام مسابقات تیر و کمان آسیا در تایلند به تهران بازنگشت تا در رقابت های تیر و کمان معلولان آسیا شرکت کند که اتفاقا با حضور در این رقابت ها موفق به کسب سهمیه پاراالمپیک برزیل شد به همین دلیل پاداش کسب سهمیه المپیک وی با کمی تاخیر پرداخت شد.