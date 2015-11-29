  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰

پاداش کسب سهمیه المپیک به زهرا نعمتی پرداخت شد

پاداش کسب سهمیه المپیک به زهرا نعمتی پرداخت شد

رئیس کمیته ملی المپیک پاداش ۱۰ میلیونی زهرا نعمتی بابت کسب سهمیه المپیک لندن را به وی پرداخت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر زهرا نعمتی کماندار معلول ایران چندی پیش با شرکت در مسابقات تیر و کمان آسیا با عنوان اولین ورزشکار زن ایران موفق به کسب سهمیه حضور در بازی های المپیک شد. بر همین اساس کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک امروز پاداش ۱۰ میلیون تومانی بابت کسب سهمیه وی را پرداخت کرد.

نعمتی پس از اتمام مسابقات تیر و کمان آسیا در تایلند به تهران بازنگشت تا در رقابت های تیر و کمان معلولان آسیا شرکت کند که اتفاقا با حضور در این رقابت ها موفق به کسب سهمیه پاراالمپیک برزیل شد به همین دلیل پاداش کسب سهمیه المپیک وی با کمی تاخیر پرداخت شد.

کد مطلب 2982377
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها