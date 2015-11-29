واهیک طروسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی این تیم مقابل ماشین‌سازی تبریز در هفته هفدهم لیگ آزادگان باشگاه‌های کشور اظهار داشت: تیم ما در دیدار مقابل ماشین‌سازی تبریز به پیروزی بسیار احتیاج دارد و باید بگویم این مسابقه، یکی از مهم‌ترین دیدارهای ما به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه امیدوار هستیم که این سه امتیاز را کسب کنیم، درباره تأثیر این پیروزی در جایگاه گیتی‌پسند در جدول رده‌بندی بیان کرد: برایمان اهمیت ندارد که با پیروزی در این مسابقه، در جدول رده‌بندی لیگ برتر چند پله صعود می‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان تصریح کرد: با این حال، تیم ما برای کسب سه امتیاز این مسابقه همه تلاش خود را به کار گرفته و بازیکنان بعد از تمرینات خوبی که پشت‌سر گذاشته‌اند، به دنبال آن هستند که سه امتیاز این مسابقه را ازآن خود کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر زود است که درباره جدول صحبت کنیم و ما بازی به بازی کار خود را اجرا می‌کنیم و به دنبال سه امتیاز دیدار مقابل ماشین‌سازی هستیم.

طروسیان درباره آینده جوانان تیمش اضافه کرد: به آینده این تیم امیدوار هستم و بدون شک شرایط تیم ما از این بهتر می‌شود. سیاست باشگاه امسال بر جوان‌گرایی و استفاده از بازیکنان جوان بوده و بدون شک با تلاش بازیکنان، آنها در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن در فوتبال ایران دارند.