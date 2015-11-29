اسکان روزانه ۱۵۰۰ زائر در پایگاه های هلال احمر استان کرمانشاه

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه ریزی های لازم در رابطه با اسکان مناسب زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه اندیشیده شده است.
وی از استقرار مکان هایی به منظور راهنمایی زائران اربعین در استان خبر داد و افزود: ۱۸۰ پایگاه توسط هلال احمر برای اسکان زائران اربعین در استان مهیا شده است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این پایگاه ها ظرفیت اسکان ۶۵ هزار نفر را دارا هستند.
محمودی یادآور شد: در این پایگاه ها برای ۱۳ هزار نفر تجهیزات کامل شامل پتو و ... وجود دارد و در سایر مراکز نیز امکانات اولیه مانند سیستم گرمایشی در نظر گرفته شده است.
وی در پایان گفت: در حال حاضر به صورت میانگین روزانه یک هزار و ۵۰۰ نفر از زائران در پایگاه های هلال احمر استان اسکان داده می شوند.
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