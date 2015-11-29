نشست ویژه رئیس کمیته المپیک با سه بانوی المپیکی

به گزارش خبرنگار مهر، الهه احمدی، زهرا نعمتی و نجمه خدمتی (تیر و کمان) همراه با لیلا رجبی (دو و میدانی) ورزشکارانی هستند که تا به امروز موفق به کسب سهمیه المپیک در بخش بانوان شده اند. به غیر از خدمتی که به دلیل مسائل تحصیلی در خارج از تهران به سر می برد، احمدی، نعمتی و لیلا رجبی امروز شنبه طی نشستی با کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک مسائل و مشکلات مربوط به خود را با وی در میان گذاشتند.

در این نشست که شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک و رباب شهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک نیز حضور داشتند، کیومرث هاشمی به پیگیری مسائل مربوط به بانوان المپین و حل مشکلات احتمالی آنها تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از نشست هماهنگی و تخصصی با فدراسیون های ورزشی به مسائل مربوط به بانوان اختصاص دارد یادآور شد: هدف ما این است که از نزدیک دغدغه های ورزشکاران المپین در بخش بانوان را بشناسیم و برای برطرف کردن آنها اقدامات لازم را انجام دهیم.

رئیس کمیته ملی المپیک همچنین تاکید کرد که نایب رئیس این کمیته (رباب شهریان) باید پیگیری مطالبات ورزشکاران المپیکی در بخش بانوان را جزو اولویت های کاری خود قرار دهد.