۴.۲ میلیارد دلار بازار دارویی ایران/شرط ورود دارو به بازار کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند، اظهارداشت: بازار دارویی کشور تقریبا ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است و در دو سه سال اخیر تغییری نکرده است.

وی اظهار داشت: از این رقم، تقریبا یک سوم واردات و دو سوم آن تولید داخل است که این نسبت نیز تقریبا در این سه سال ثابت بوده است.

دیناروند در ادامه افزود: سازمان غذا و دارو هیچ دارویی را تایید و اجازه ورود به بازار نمی دهد مگر اینکه توسط کارشناسان و آزمایشگاه های مجهز دارو را تایید کرده باشند.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: حمایت های سازمان غذا و دارو از بیماران صعب العلاج نیز ادامه دارد و این حمایت ها ادامه خواهد داشت تا هیچ بیماری مشکلی را در بیمارستان ها و مراکز درمانی نداشته باشد.

دیناروند در ادامه در مورد فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل نیز گفت: در سال های اخیر در این زمینه روند رو به رشد و مثبتی داشته ایم و تعداد فرآورده ها از هزار مورد نیز گذشته است.

وی گفت: نگاه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز به فرآورده های طبیعی و سنتی جهت توسعه و حمایت است و امیدواریم پیشرفت های اساسی را در این زمینه داشته باشیم.