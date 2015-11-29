  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۸

مجتبی رحماندوست مطرح کرد:

تلویزیون می تواند در کاهش بی‌سوادی موفق عمل کند

تلویزیون می تواند در کاهش بی‌سوادی موفق عمل کند

مجتبی رحماندوست با اشاره به مفید بودن برنامه «لوح و قلم» عنوان کرد، اگر تلویزیون آستین همت بالا بزند و با ساخت چنین برنامه هایی اقدام به فرهنگ سازی کند، امکان ندارد در کاهش بی سوادی موفق نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رحماندوست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه «لوح و قلم» شبکه آموزش سیما اظهار کرد: تلویزیون می تواند اعجاز کرده و همه ناممکن ها را ممکن کند، این برنامه مقوله سوادآموزی را مورد توجه قرار داده است و به طور یقین می تواند موفقیت آمیز باشد.

وی ادامه داد: اگر تلویزیون آستین همت بالا بزند و با این تولیدات و برنامه های مشابه اقدام به فرهنگ سازی کند، امکان ندارد در کاهش بی سوادی موفق نباشد.

رحماندوست در پایان بیان کرد: موفقیت یک برنامه به طور کلی به دلایل مختلفی از جمله کیفیت آموزش، عوامل تهیه آن و ساعات مناسب پخش مرتبط است. این دلایل باعث می شود یک برنامه موفق باشد که «لوح و قلم» نیز انشالله از این گونه برنامه ها است.

برنامه «لوح و قلم» با مشارکت سازمان نهضت سواد آموزی هر روز ساعت ۲۰ از شبکه آموزش سیما پخش می شود.

این برنامه کلاس های آموزشی فرد به فرد را نمایش می دهد و از وسایل کمک آموزشی و انیمیشن و پویانمایی برای کمک به آموزش بهتر بهره برده است.

کد مطلب 2982391
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها