به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رحماندوست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه «لوح و قلم» شبکه آموزش سیما اظهار کرد: تلویزیون می تواند اعجاز کرده و همه ناممکن ها را ممکن کند، این برنامه مقوله سوادآموزی را مورد توجه قرار داده است و به طور یقین می تواند موفقیت آمیز باشد.

وی ادامه داد: اگر تلویزیون آستین همت بالا بزند و با این تولیدات و برنامه های مشابه اقدام به فرهنگ سازی کند، امکان ندارد در کاهش بی سوادی موفق نباشد.

رحماندوست در پایان بیان کرد: موفقیت یک برنامه به طور کلی به دلایل مختلفی از جمله کیفیت آموزش، عوامل تهیه آن و ساعات مناسب پخش مرتبط است. این دلایل باعث می شود یک برنامه موفق باشد که «لوح و قلم» نیز انشالله از این گونه برنامه ها است.

برنامه «لوح و قلم» با مشارکت سازمان نهضت سواد آموزی هر روز ساعت ۲۰ از شبکه آموزش سیما پخش می شود.

این برنامه کلاس های آموزشی فرد به فرد را نمایش می دهد و از وسایل کمک آموزشی و انیمیشن و پویانمایی برای کمک به آموزش بهتر بهره برده است.