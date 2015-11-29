ستارگان کشتی فرنگی روسیه در ترکیب بیمه رازی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه بیمه رازی بعد از قهرمانی در رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان، این بار قهرمانی در پیکارهای فرنگی را نشانه رفته اند و در این خصوص مدتهاست مشغول جذب برترین مهره های داخلی و خارجی هستند.

بر این اساس رومن ولاسوف قهرمان المپیک و جهان و مینگیان سیمینوف دارنده مدال نقره جهان و برنز المپیک از روسیه در اوزان ۷۵ و ۵۹ کیلوگرم با مسئولان تیم بیمه رازی به توافق رسیدند تا در دومین دوره رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاههای جهان با دوبنده این تیم به میدان بروند.

کیومرث محرابی سرپرست تیم بیمه رازی با تایید این خبر گفت: می خواهیم طی روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه نیز با قدرت در رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاههای جهان شرکت کنیم و جام قهرمانی را بالای سر ببریم.