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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۴

رئیس بیمارستان خلیج فارس استان بوشهر:

بخش آی‌سی‌یو اطفال در بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بخش آی‌سی‌یو اطفال در بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بوشهر- رئیس بیمارستان خلیج فارس بوشهر از راه‌اندازی بخشpicu(آی سی یو اطفال) در بیمارستان خلیج فارس استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عباسی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید خبرنگاران از بخش‌های مختلف بیمارستان شهدای خلیج فارس اظهار داشت: این بیمارستان به‌عنوان تنها بیمارستان فوق تخصصی استان شناخته می‌شود و با بالغ بر یک هزار پرسنل و ۱۵۰ پزشک متخصص و عمومی خدمات مختلفی درمانی را ارائه می‌کند.

وی در بخش nicu (آی‌سی‌یو نوزادان) با اشاره به اینکه در این بخش از بیماران زیر ۲۸ روز نگهداری می‌شود، افزود: این بخش ویژه نوزادان نارس و دارای مشکلات بدو تولد است که با افزایش تخت‌ها موجب کاهش رفتن بیماران به استان‌های مجاور و ارائه خدمات بهتر و بیشتر شده است.

رئیس بیمارستان خلیج فارس بوشهر با حضور در بخش آماده بهره‌برداری picu( آی‌سی‌یو اطفال) اضافه کرد: این بخش یکی از بخش‌های مورد نیاز استان بود که قبل از این اطفال در بخش بزرگسالان نگهداری می‌شدند.

عباسی در ادامه بیان کرد: این بخش اکنون با چهار تخت آماده بهره‌برداری است و بعد از افتتاح، تخت‌های آن افزایش و بخش توسعه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع در رسیدگی به بیماران در آی‌سی‌یو سرعت خدمت‌رسانی است، تاکید کرد: وجود این بخش در استان ضروری است.

رئیس بیمارستان خلیج فارس بوشهر از احداث بیمارستان ۱۶۰ تخت‌خوابی جدید در کنار بیمارستان خلیج فارس خبر داد و گفت: در بیمارستان جدید سعی شده تا ارائه خدمات تخصصی و جراحی را افزایش دهیم.

وی از دیگر اقدامات انجام شده در این بیمارستان به بهسازی ظاهری بیمارستان اشاره کرد و گفت: صندلی تخت‌خواب‌شو یکی از خدمات مهم بیمارستان برای همراهان بیمار بوده است که اکنون در بخش‌های داخلی زنان و مردان و همچنین اطفال وجود دارد و با برنامه‌ریزی صورت گرفته این میزان به تعداد تخت‌های بیمارستان و برای تمام بخش‌ها خریداری خواهد شد.

رئیس بیمارستان خلیج فارس بوشهر با حضور در بخش ایزوله تنفسی بیان کرد: این بخش یکی از مهمترین بخش‌ها است که برای بیماران سل، آنفولانزا، کرونا و این قبیل بیماران راه‌اندازی شده که در هر ۱۰ دقیقه فضای اتاق تهویه می‌شود.

کد مطلب 2982393

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