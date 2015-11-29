به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عباسی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید خبرنگاران از بخشهای مختلف بیمارستان شهدای خلیج فارس اظهار داشت: این بیمارستان بهعنوان تنها بیمارستان فوق تخصصی استان شناخته میشود و با بالغ بر یک هزار پرسنل و ۱۵۰ پزشک متخصص و عمومی خدمات مختلفی درمانی را ارائه میکند.
وی در بخش nicu (آیسییو نوزادان) با اشاره به اینکه در این بخش از بیماران زیر ۲۸ روز نگهداری میشود، افزود: این بخش ویژه نوزادان نارس و دارای مشکلات بدو تولد است که با افزایش تختها موجب کاهش رفتن بیماران به استانهای مجاور و ارائه خدمات بهتر و بیشتر شده است.
رئیس بیمارستان خلیج فارس بوشهر با حضور در بخش آماده بهرهبرداری picu( آیسییو اطفال) اضافه کرد: این بخش یکی از بخشهای مورد نیاز استان بود که قبل از این اطفال در بخش بزرگسالان نگهداری میشدند.
عباسی در ادامه بیان کرد: این بخش اکنون با چهار تخت آماده بهرهبرداری است و بعد از افتتاح، تختهای آن افزایش و بخش توسعه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در رسیدگی به بیماران در آیسییو سرعت خدمترسانی است، تاکید کرد: وجود این بخش در استان ضروری است.
رئیس بیمارستان خلیج فارس بوشهر از احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی جدید در کنار بیمارستان خلیج فارس خبر داد و گفت: در بیمارستان جدید سعی شده تا ارائه خدمات تخصصی و جراحی را افزایش دهیم.
وی از دیگر اقدامات انجام شده در این بیمارستان به بهسازی ظاهری بیمارستان اشاره کرد و گفت: صندلی تختخوابشو یکی از خدمات مهم بیمارستان برای همراهان بیمار بوده است که اکنون در بخشهای داخلی زنان و مردان و همچنین اطفال وجود دارد و با برنامهریزی صورت گرفته این میزان به تعداد تختهای بیمارستان و برای تمام بخشها خریداری خواهد شد.
رئیس بیمارستان خلیج فارس بوشهر با حضور در بخش ایزوله تنفسی بیان کرد: این بخش یکی از مهمترین بخشها است که برای بیماران سل، آنفولانزا، کرونا و این قبیل بیماران راهاندازی شده که در هر ۱۰ دقیقه فضای اتاق تهویه میشود.
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