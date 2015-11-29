به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی‌پور پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی و با اشاره به مصوبات و لوایح یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در این جلسه علنی لایحه‌ای مبنی بر پیشنهاد دریافت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانك شهر برای آزادسازی مسیر خیابان‌های سلمان فارسی،‌ ازغوانیه و فلكه پینارت با بازپرداخت ۲۴ ماهه و كارمزد ۲۴ درصد و انعكاس آن در اصلاح بودجه سال جاری مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.

وی در خصوص دیگر لوایح ارسال شده به جلسه یکصد و دوازدهم شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز داشت: لایحه ای به همراه توافق نامه ای در آزادسازی ۳۱ سهم از ۲۴ سهم عرصه كشاورزی و اعیانی تجاری و كارگاه واقع در طرح فضای سبز «پرتمان» و لایحه ای به همراه توافق نامه ای در آ‌زادسازی ۹۳۳ متر مربع عرصه واقع در گذر شمالی و فضای سبز خیابان شهید دوران و لایحه ای به همراه توافق نامه‌ای برای آزادسازی یك واحد مسكونی و مغازه در مسیر خیابان بازارچه (خلیل آباد) و لایحه ای به همراه توافق نامه ای در آزادسازی پنج هزار و ۱۳۹متر مربع زراعی در طرح فضای سبز كوی سلمان ـ خیابان زینبیه كه همگی درك میسیون اقتصادی بررسی شده بود مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه به بهره‌برداری از تعدادی از پروژه‌های شهرداری اصفهان در راستای طرح «هر هفته چند پروژه» اشاره کرد و افزود: روز گذشته فاز دوم خیابان ملت ولدان به طول ۷۳۰ متر و عرض ۱۶ متر و هزینه‌ای بالغ بر یك میلیارد تومان و هزینه تملك شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و فاز دوم خیابان ولیعصر (عج) دهنو به طول ۷۵۰ متر و عرض ۱۸ متر و هزینه‌ای بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان و هزینه تملك چهار میلیارد تومان افتتاح شدند.

وی با اشاره بهره‌برداری از فرهنگسرای سراج با هزینه‌ای بالغ بر یك میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ابراز داشت: این پروژه در زمینی به وسعت یک‌هزار و ۲۰۰ متر مربع و با دو سالن اجتماعات و كلاس‌های آموزشی برای استفاده مردم افتتاح شد.

واشیانی پور راه‌اندازی پروژه‌های محله محور را در اهداف توسعه شهر اصفهان به ویژه در حاشیه شهر دانست و افزود: در این راستا باید یادآور شوم که افتتاح پروژه‌های ویژه بانوان در محلات مورد توجه است و با توجه به اینکه سال ۹۵ در اصفهان به نام بانوان نامگذاری شده و با توجه به هماهنگی‌ها و برگزاری جلسات با شهردار اصفهان طرح هایی با محوریت بانوان در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان راه‌اندازی خواهد شد.

وی همچنین به بهره‌برداری از سه مركز حصه، آزادان و رهنان برای اشتغال زنان سرپرست خانوار با مشارکت شهرداری اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه‌ها در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اصفهان در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: همچنین چهارمین مرکز توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در خوراسگان راه‌اندازی می‌شود.