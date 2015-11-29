تصویب آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، طه هاشمی با اعلام این خبر افزود: بر این اساس، دانشجوی نمونه واحد در اسفندماه، دانشجوی نمونه استان در مراسم سالگرد دانشگاه(اردیبهشت ماه) و دانشجوی نمونه کشور در هفته آفتاب مهر معرفی و تقدیر خواهند شد.

وی افزود: این دانشجویان از هفت گروه علوم پایه، فنی مهندسی، پزشکی، دامپزشکی، علوم انسانی و هنر، کشاورزی و منابع طبیعی و بخش مستقل ورزش انتخاب خواهند شد.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری همایشی مرکب از روحانیون دانشگاه و مدیران گروه های علوم قرآن و حدیث خبر داد و گفت: این همایش با دو دستور کار سبک زندگی ایرانی-اسلامی و بررسی ابعاد مختلف قرآن از نگاه علم برگزار می شود.

طه هاشمی همچنین از تاسیس مرکز سلامت روان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: برای اولین بار مرکز تحقیقاتی بهداشت روان دانشگاه زیر نظر شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مراکز مشاوره سراسر کشور تاسیس شده و در شهر تهران به عنوان پایلوت این طرح اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه از کوتاه شدن فرایند صدور دانشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: در گذشته از زمان صدور گواهی موقت تا دانشنامه دائم، حدود ۶ ماه زمان لازم بود که در برنامه های پیش بینی شده این فاصله به ۱۰ روز خواهد رسید.

طه هاشمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در کشور عراق گفت: کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت های پژوهش، آموزشی، پزشکی، دانشجویی و بین الملل از این پس درباره کتاب های قابل عرضه در کشورهای خارجی تصمیم گیری و نظارت خواهند کرد.