محموله میلیاردی قاچاق در خرم آباد توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ماموران مبارزه با کالای قاچاق آگاهی لرستان، در راستای طرح تشدید اقدامات کنترلی و مبارزه با ورود و خروج قاچاق، در محور آزاد راه «پل زال – خرم آباد» به یک دستگاه کامیون کشنده کانتینر مظنون و آن را متوقف کردند.

به گفته سردار قنبری در بازرسی از خودرو توقیفی که حامل ماشین لباسشویی خارجی با مارک ال جی و دوو فاقدمجوز گمرکی بود، تعداد۱۲۰ دستگاه کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان ادامه داد: محموله کشف شده، همراه راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل گمرک استان شد.

سردار قنبری در پایان با بیان اینکه محموله قاچاق از استان های جنوبی به مقصدتهران بارگیری شده بود، ارزش کالای مکشوفه را سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: قاچاق علاوه بر به خطر انداختن اقتصاد جامعه به سلامت افراد نیز آسیب وارد می کند، لذا پلیس استان مبارزه با قاچاق کالا را در اولویت کاری خود قرار داده است.