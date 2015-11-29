روایت تولد پیمان در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تولدت مبارک پیمان» در ژانر اجتماعی - خانوادگی تولید شده و داستان زنی است که برای شوهر خود مهمانی کوچکی با حضور دوستان صمیمی شان برگزار می کند و در میانه های مهمانی بسته ای بی نام به خانه آنها می رسد و...

شایان افکاری دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشکده هنر و معماری است که سابقه نویسندگی و کارگردانی نمایش های مختلفی را در کارنامه خود دارد که از آن جمله می توان به نمایش های «خاکستری»، «مردان بیوه»، «شعبده باز»، «خرس»، «زورو محاکمه می شود» و «پلیس» و «مشنگ ها» اشاره کرد.

بازیگران این اثر نمایشی عبارتند از علی رضا اکبریان، آناهیتا محب علی، محسن بهرامی، پوپک داداش زاده و بابک بینش.

این اثر نمایشی هر شب به جز شنبه و سه شنبه ساعت ۲۰ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران تا ۶ دی ماه روی صحنه می رود.