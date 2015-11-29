افراد بدون ویزا باعث ایجاد مشکل در مرزها می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی پیش از ظهر امروز یکشنبه ضمن بازدید از مرز شلمچه و مواکب و گیت‌های خدمات رسان در جمع خبرنگاران، اربعین را یک نماد منحصر به فرد خواند و اظهار کرد: این حرکت مردمی اربعین قطعا در هیچ کشور اسلامی و در هیچ نقطه‌ای از دنیا وجود ندارد.

وی افزود این مشارکت، حرکتی خودجوش و پر خروش مردمی است که در طول صد‌ها کیلومتر و در برخی مسیر‌ها بیش از دو ماه قبل آغاز شده و این چیزی به جز عشق و ارادت ملت‌های بزرگ اسلامی به ویژه ایران و عراق نیست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مشکلات امنیتی کشور عراق را بی‌تاثیر در این حرکت دانست و گفت: شرایط امنیتی و اقتصادی عراق هیچگونه تاثیر منفی بر این حرکت نداشته و مانور اربعین از زمان رژیم بعث به صورت مخفیانه وجود داشته و اینک به شکل میلیونی ادامه دارد.

بروجردی، این میراث فرهنگی و مذهبی را مایه افتخار دانست و بیان کرد: مقام معظم رهبری عنایت ویژه‌ای به بحث اربعین دارند و امیدواریم این همایش در سال آینده تکامل بیشتری پیدا کند.

وی با تاکید بر مردمی بودن این حرکت تصریح کرد: دولت در این حرکت عظیم تنها سهمی ۱۰ درصدی داشته و به جز فراهم ساختن تمهیدات و زیرساخت‌ها، سایر اقدامات توسط مردم صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به شرایط اخذ ویزا برای عبور از مرز اظهار کرد: به رغم تاکید دولت و رسانه ها بر لزوم اخذ ویزا قبل از حضور در مرز‌ها، باز هم شاهد حضور برخی افراد بدون ویزا در مرز هستیم.

بروجردی افزود: این افراد باید بدانند با این اقدام هم خود و هم مسئولان را دچار مشکل می‌کنند که اگر به هر طریقی بدون ویزا و گذرنامه به کشور عراق سفر کنند به طور قطع دستگیر خواهند شد و برای خود و مسئولان مملکتی مشکل آفرینی می‌کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین رعایت این شئونات ملی، انقلابی و مذهبی یک ضرورت است.