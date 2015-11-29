به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای سوگواره «مسلخ عشق» صبح امروز دوشنبه ۸ آذر ماه در حوزه هنری برگزار شد. در این نشست رسانه ای سیدجواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش «دروازه ساعات» و حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرزاد سدری رییس اداره تبلیغات اسلامی کیش حضور داشتند.

در ابتدای این نشست هاشمی عنوان کرد: قرار است به مدت ۱۰ شب از ۱۰ تا ۱۹ آذر ماه یعنی از اربعین تا ۲۸ صفر این سوگواره در جزیره کیش برگزار شود. شهری که بدون شک خیلی از مسئولان نگران اتفاقات فرهنگی در آن هستند و حوزه هنری هم خوشبختانه عزمش را جزم کرده که به این مساله ورود کند.

وی افزود: خوشحالم که با نمایشی که ۴- ۵ سال قبل در تئاتر شهر اجرا کردم به جزیره کیش می روم و این نمایش را روی صحنه می‌برم. در این سوگواره دو بخش نمایشی خواهیم داشت که یکی از آنها یک نمایش خیابانی است که در واقع یک تعزیه مدرن به حساب می آید و قرار است در جای جای شهر و حتی جلوی مراکز خرید اجرا شود تا در این مکان ها ایستگاهی فرهنگی شکل بگیرد. بچه های گروه فرم این نمایش که خودش شامل دو نمایش درباره حضرت عباس(ع) و حضرت علی اکبر(ع) است حدود یک ماه است که در حال تمرین هستند. این نمایش خیابانی «طعم عاشورا» نام دارد.

هاشمی درباره تبلیغاتی که برای این سوگواره در جزیره کیش می شود، گفت: کارشناسان معتقدند در کیش نمی توان تبلیغات طولانی مدت کرد بلکه برای فراموش نشدن در فاصله ۲-۳ روز مانده به آغاز برنامه باید تبلیغات را شروع کرد ما نیز قرار است از امروز تبلیغات این سوگواره را آغاز کنیم. برخی از شهرهای ما از لحاظ فرهنگی و به خصوص مذهبی کم کار شده اند و نمایش هایی با این سبک و سیاق در آنها کمتر رخ داده است.

این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره نمایش «دروازه ساعات» نیز توضیح داد: بازیگران و عوامل این نمایش یک ماه است که در حال تمرین سخت هستند، چون این اثر نمایشی از لحاظ ادبی، تکنیکی و فهم مفاهیم بسیار سخت است. بازیگران خبره تئاتری نیز در این نمایش بازی دارند و یک تیم حرفه ای خیلی خوب بسته شده است. ما در شهر کیش ۱۰ شب اجرا خواهیم داشت و اگر با اقبال روبرو شویم ممکن است به سانس های اضافه هم برسیم.

وی درباره مضمون این نمایش توضیح داد: «دروازه ساعات» به معنای ورود رئوس‌الشهدا به شام است و در واقع لحظه ورود سرهای شهدا به شام از «دروازه ساعات» اتفاق افتاده است. این دروازه همان دروازه‌ای است که بنا به سوءنیت معاویه و یزید، هنگام ورود شهدا به آن، مردم شهر به سرهای شهدا و اسرا سنگ پراکنی کردند. این تراژدی خیلی بزرگ است که کمتر هم به آن پرداخت شده است. البته در حاشیه این رویداد دیوانه ای را می بینیم که به حقیقت ناب واقعه عاشورا واقف می‌شود.

در ادامه حجت‌الاسلام سدری بیان کرد: متاسفانه این روزها در شبکه های اجتماعی تبلیغات سوئی بر ضد واقعه عاشورا می شود، اما کور خواندند و همانطور که می بینید شاهد هستیم خیل عظیم جمعیت برای مراسم اربعین راهی عراق شده اند. همچنین باید عنوان کنم که جزیره کیش بر خلاف مسائلی که مطرح می کنند به همت امام جمعه دانا و هوشمندش، حجت‌الاسلام علیدادی در صحنه های معنوی و دینی حرفی برای گفتن دارد. برهمین اساس، هیات های عزاداری و مساجد کیش بسیار شلوغ هستند، اما باید بدانیم که مخاطبان در هر منطقه ای متفاوت هستند و مخاطب‌شناسی در عرصه فرهنگ یکی از معضلات اساسی ما است. چون ما می خواهیم به عنوان نمونه یک بخشنامه را برای همه مناطق و شهرها اعمال کنیم.

وی ادامه داد: شاید حرفی را که سیدجواد هاشمی در نمایشش بزند ما با ۱۰۰ منبر هم نتوانیم بیان کنیم. بنابراین معتقدم که نباید در مورد افراد و ظاهر آنها قضاوت های نابجا کرد. باید با مخاطب به زبان خودش صحبت کنیم. ما نیز در جزیره کیش این بستر را فراهم کردیم که محرم و صفر سوگواره ای برگزار کنیم چون نمی توانستیم وارد فضاهای جشنواره و اجراهای کنسرت شویم. گردشگران ما در هر فصل و ایامی خوراک می خواهند و ما در خیمه هایی که درست کردیم آنها را در یک فضای معنوی دعوت به دیدن آثار می کنیم.

حجت‌الاسلام سدری درباره تامین منابع مالی برگزاری این سوگواره بیان کرد: طی صحبت هایی که صورت گرفته حجت الاسلام خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی قرار است مساعدت کرده و مبلغی را به این سوگواره تزریق کند. همچنین خیرین بسیاری هستند که مایلند بدون ذکر نامشان برای این کار فرهنگی هزینه کنند. در این سوگواره ما یک بسته فرهنگی را در سطح شهر به مخاطبان عرضه می‌کنیم.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی جزیره کیش در پایان صحبت هایش درباره برنامه‌هایی که در این سوگواره وجود دارد، اضافه کرد: در این سوگواره ما روایت‌گری خواهیم داشت. همچنین اجرای تئاتر و برگزاری دو نمایشگاه پوسترهای عاشورایی و کاریکاتور آل سقوط و همچنین اجرای نمایش خیابانی طعم عاشورا و نمایش صحنه‌ای «دروازه ساعات» از برنامه های سوگواره «مسلخ عشق» هستند.