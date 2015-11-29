حضور روسای پارکهای فناوری کشورهای اسلامی در نمایشگاه هفته پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، مجید متقی طلب صبح امروز در نشست خبری در وزارت علوم گفت: در نمایشگاه هفته پژوهش امسال، بخش فن بازار نیز مانند سالهای گذشته برگزار می شود که برنامه داریم زمینه بازدید روسای پارک های علم و فناوری کشورهای اسلامی را از نمایشگاه فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: روسای پارک های علم و فناوری کشورهای اسلامی برای حضور در نشست مجمع عمومی پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی، به ایران سفر می کنند که قرار است قبل از برگزاری این نشست، آنها از نمایشگاه هفته پژوهش و بخش فن بازار بازدید کنند.

دبیر فن بازار ملی ایران تاکید کرد: مجمع عمومی پارک های علم و فناوری کشورهای اسلامی، روز جمعه ۲۷ آذرماه در پارک علم و فناوری گیلان برگزار خواهد شد.

متقی طلب اضافه کرد: همچنین ۹ شرکت بین المللی بزرگ استارت آپ در نمایشگاه امسال حضور دارند.

وی تاکید کرد: در بخش فن بازار ملی ایران، نمایشگاه هفته پژوهش از وزارت خانه های مهم در حوزه اقتصاد نیز حضور خواهند داشت تا بر این اساس بتوانیم زمینه انعقاد قراردادهای فناورانه را فراهم کنیم.