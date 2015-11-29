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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴

مدير بحران ستاد كشوری پزشکی قانونی منصوب شد

مدير بحران ستاد كشوری پزشکی قانونی منصوب شد

رييس سازمان پزشكی قانونی كشور، مدير بحران ستاد كشوری را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حكمی از سوی دكتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشكی قانونی كشور، دكتر مهرداد علی بخشی به عنوان جانشین رییس سازمان در مدیریت بحران و مدیر بحران ستاد كشوری منصوب شد.

 در این حكم آمده است: با توجه به مراتب دانش، تعهد و تخصص جنابعالی بدینوسیله جنابعالی را به عنوان جانشین اینجانب در مدیریت بحران و مدیر بحران ستاد كشوری سازمان پزشكی قانونی كشور منصوب می نمایم تا با بهره گیری از كلیه امكانات سازمان نسبت به انجام وظایف تبیین شده قبل، حین و پس از بحران اقدام نمایید. امید است با تدبیر و تلاش مداوم جنابعالی در سایه الطاف الهی و با عنایات حضرت ولی عصر(عج) در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

کد مطلب 2982437

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