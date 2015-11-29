رکورد شکنی فدراسیون تنیس ایران در میزبانی فیوچرز آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سالیانه فدراسیون تنیس آسیا و مجمع انتخاباتی این فدراسیون از هفتم آذر آغاز شده و امروز به پایان می رسد.یکی از موارد مطرح شده در این جلسه سالانه سهم کشورهای مختلف در رویدادهای آسیایی تنیس بود. در بررسی های صورت گرفته مسئولان تنیس آسیا، سهم ایران برای برگزاری مسابقات بین المللی فیوچرز آسیا در سال ۲۰۱۴ ، ۱۲ درصد اعلام شد که این آمار در مقابل کشورهای صاحب نامی همچون کره جنوبی، چین ، ژاپن ، نیوزلند و … که از کشورهای صاحب نام در دنیای تنیس هستند یک رکورد محسوب می شود.

در سال ۲۰۱۴ ایران میزبان ۲۱ هفته مسابقات بین المللی فیوچرز را میزبانی کرد که سهم تهران ۳ هفته و سهم کیش ۹ هفته بود. یکی دیگر از دستاوردهای تنیس ایران در این اجلاس انتخاب مجید شایسته به عنوان عضو هیات رئیسه تنیس آسیا بود.