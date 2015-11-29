به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت ایران امروز به طور رسمی ۱۳ بلوک جدید اکتشاف نفت و گاز به منظور سرمایهگذاری و مشارکت شرکتهای نفتی جهان را معرفی کرد.
بر این اساس، بلوک کویر در مرکز ایران، مغان، سرخس در حوزه کوپهداغ در شمالشرق ایران، بلوک خلیجفارس، سیستان، تایباد، بلوکهای تیماب ذهاب در لرستان، آبادان، تودج فارس، در حوزه زاگرس جنوبی و چهار بلوک اکتشاف و توسعه در دریای خزر معرفی شد.
از این رو بلوک ۲۴، ۲۶ و ۲۹ و بلوک سردار جنگل به منظور حفاری اکتشافی و توسعه در آبهای عمیق دریای خزر به شرکتهای خارجی حاضر در کنفرانس نفت تهران معرفی شده است.
در مجموع ایران قصد دارد در دوران پساتحریم علاوه بر امضای قراردادهای اکتشاف و توسعه، مناقصه طرح توسعه ۲۹ میدان نفتی شامل ۲۱ میدان در خشکی و ۸ میدان دریایی را به شرکای خارجی و داخلی واگذار کند.
رکنالدین جوادی روز گذشته در گفتگو با مهر با بیان اینکه هدف از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در ایران در دوران پساتحریم، انتقال دانش و جذب سرمایهگذاران خارجی است، گفت: پیشبینی میشود تا ۶ هفته آینده از پروژهها و فرصتهای جدید سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز به طور رسمی رونمایی شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه تا ژانویه ۲۰۱۶ میلادی فرصتهای جدید سرمایهگذاری و مناقصات جدید نفتی ایران برای مشارکت شرکتهای نفت و گازی جهان به طور رسمی معرفی خواهد شد، اظهار داشت: از این رو، ۱۸ پروژه جدید اکتشاف نفت و گاز و ۱۰ پروژه جدید توسعهای در صنعت نفت به شرکتهای نفتی خارجی معرفی خواهند شد.
در همین حال، علی اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر اخیرا با بیان اینکه مذاکرات اولیه با شرکت های خارجی برای قراردادهای اکتشاف و توسعه در چهار بلوک هیدروکربوری در دریای خزر آغاز شده است، گفته است: توسعه بلوک های اکتشافی در دریای خزر بر اساس داده های فعالیت اکتشافی انجام شده دارای توجیه اقتصادی است.
این مقام مسئول همچنین تاکید کرده است: با توجه به تکنولوژی آبهای عمیق که شرکت های کمی در جهان به آن دسترسی دارند، شرکت نفت ناگزیر خواهد بود بیشتر از شرکتهای خارجی و سرویسهای خارجی در این پروژه ها استفاده کند.
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