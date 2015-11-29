جزئیات تغییرات اعمال شده در دکتری پژوهش محور علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاهین آخوندزاده در نشست خبری درباره سوءتفاهمی که در زمینه فعالیت دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور بوجود آمده است، گفت: این موضوع با تشریح شیوه های پذیرش در دکتری تخصصی پژوهش محور در کشورهای مختلف قابل توضیح است.

وی افزود: در حال حاضر در تمام دنیا دانشجوی دکتری، تنها یک دانشجوی دکتری است و عنوان پژوهش محور یا آموزش محور در عنوان فرد ذکر نمی شود. اما در ایران به دلیل اینکه دو نوع شیوه پذیرش داریم این عنوان در مدرک افراد درج می شود.

آخوندزاده گفت: در دنیا کسانی که می خواهند دکتری تخصصی بگیرند از طریق استاد جذب می شوند . به این ترتیب که استادی که گرانت تحقیقاتی دریافت کرده است برای پیشبرد تحقیقات اش نیاز به دانشجوی دکتری دارد و اطلاعیه عمومی در مجلات علمی منتشر می کند و پس از آن افراد از همه جای دنیا اقدام به ارسال رزومه می کنند و استاد بهترین ها را برای همکاری انتخاب می کند.

وی افزود: در واقع حقوق این دانشجویان در قالب آن گرانت دیده شده است و این افراد بدون هیچ امتحانی و تنها با مصاحبه استاد در صورت دارا بودن شرایطی که آن استاد اعلام کرده است، جذب می شوند و در مرکز تحقیقاتی یا دانشگاه مشغول می شوند. بنابراین یک رقابت علمی جدی در اینجا وجود دارد تا بهترین افراد با بهترین اساتید کار کنند و پذیرش دکتری کاملا استاد محور است.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: در این شیوه هم اگر نیازی به گذراندن دروس باشد برای تقویت دانشجو، فرد به کلاس های آموزشی معرفی می شود و دانش خود را تکمیل می کنند.

وی گفت: در ایران دو شیوه آموزش محور و پژوهش محور داریم که در آموزش محور دانشجو با آزمون پذیرفته می شوند اما در پژوهش محور باید فرد دو مقاله اصلی ISI و یا پاپ مد و سایر مدارک از جمله زبان را کامل داشته باشد و پس از آن در مصاحبه شرکت کند.

آخوندزاده با اشاره به سوء تفاهم بوجود آمده گفت: معترضان تصور کرده اند که تغییری در شیوه پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور صورت گرفته در صورتی که هیچ تغییری در این زمینه داده نشده است بلکه شرایط پذیرش بسیار سخت تر از گذشته شده است.

تنها تغییر در عنوان مدرک دکتری تخصصی پژوهشی صورت گرفته است

وی افزود: تنها تغییر این است که قبل از این عنوان پایان نامه فارغ التحصیل دکتری تخصصی پژوهشی در مدرک فرد ذکر می شد. این موضوع با بخشنامه معاونت آموزشی تغییر کرد و از این پس فرد باید پایان نامه خود را به همراه مقالات به کمیته ارزشیابی مدارک تحصیلی ارائه دهد و در نهایت در عنوان مدرک «دکتری تخصصی پژوهشی در یک رشته» درج می شود. پیش از این نام رشته نبود.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: ضمن آنکه در دستور العمل دکتری تخصصی پژوهشی آمده بود که این افراد حق کار بالینی ندارند و در هیات علمی آموزشی جذب نمی شوند و همچنان در مدرک شان عنوان دکتری تخصصی پژوهشی درج می شود که این موارد همچون گذشته است و تغییری نکرده است.

وی افزود: فارغ التحصیلان دکتری تخصصی پژوهشی همچنان تنها می توانند عضو هیات علمی پژوهشی شوند و تنها در مراکز تحقیقاتی مشغول به کار می شوند.

آخوندزاده تاکید کرد: نکته مهم که معترضان توجه نکردند این است که رقابت بسیار سختی برای جذب در هیات علمی و یا کار در مراکز تحقیقاتی وجود دارد و تعداد افراد زیادی هم با دکتری تخصصی، بیکار هستند بنابراین مهم توانمندی در این رقابت علمی است و نه تنها عنوان مدرک فارغ التحصیلی.

وی گفت: در حال حاضر ۵۶ هزار دانشجوی دکتری تخصصی در کشور مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۶ هزار نفر در وزارت بهداشت تحصیل می کنند و از این میان ۷۰۰ نفر تنها در دکتری تخصصی پژوهشی تحصیل می کنند که ظرفیت پذیرش در این گروه را به سالانه ۷۰ نفر رسانده ایم.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: نکته دیگری که باید تاکید کنم این است که اینکه دکتری تخصصی پژوهشی در دولت قبل ایجاد شده است فی نفسه بد نیست و نباید برخورد سیاسی با این مسئله داشت. تنها اشکال این بود که در این دوره ای تعداد زیادی بیش از ظرفیت مراکز تحقیقاتی، دانشجو گرفته شد که این مشکل را با سخت تر کردن شرایط ورود برطرف شد.

استاد برای گرفتن دانشجوی دکتری پژوهشی باید گرانت و H index استاد ۱۰ داشته باشد

وی گفت: در حال حاضر استاد باید گرانت پژوهشی داشته باشد و H index استاد ۱۰ باشد تا بتواند دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی بگیرد. ضمن آنکه فرد هم باید دارای شرایطی که گفتیم از نظر مقاله، نمره زبان و سایر شرایط را داشته باشد. این در حالی است که ورود به این دوره سخت تر از آموزش محور است.

آخوندزاده یادآور شد: ظرفیت را به ۷۰ نفر در سال رسانده ایم و شرایط را سخت تر کرده ایم که استادان برتر کشور بتوانند دانشجویان پژوهش محور خوبی را تربیت کنند تا رشد علمی کشور شتاب گذشته را دوباره بدست آورد.

وی با اشاره به وجود یک دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور در رشته نانو فناوری با ۲۶ مقاله ISI گفت: ما بهترین دانشجویان را باید توسط بهترین استادان تربیت کنیم.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تسهیلات وزارت بهداشت به استادان برای دریافت گرانت و گرفتن دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی گفت: ما برای استادان از سوی موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) ۳۰ میلیارد تومان بودجه پژوهشی در نظر گرفتیم تا بتوانند دانشجو بگیرند.

افزایش گرانت برای استادیاران جوان

وی افزود: همچنین ۲۷۰ استاد جوان با ۵ سال سابقه کاری و IF ۲ (ضریب تاثیر مقاله) هر کدام ۱۰ میلیون تومان گرانت دریافت کردند که امسال شرط IF ۳ (ضریب تاثیر مقاله) را گذاشتیم و این میزان گرانت را به ۱۵ میلیون تومان افزایش دادیم. این کار به این منظور است که این استادان هم ارتقاء پیدا کنند و دانشجوی دکتری پژوهشی بگیرند.