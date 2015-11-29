ایران تلکام نوشته است: دکتر پیمان حسینی محقق ایرانی و پایه گذار شرکت Bodle Technologies، در همکاری با دانشگاه آکسفورد، ماده جدیدی ساخته که با استفاده از آن عملا نیاز زیادی به انرژی الکتریکی نخواهد بود.این فناوری جدید بر مبنای همان فناوری است که هماکنون در ساخت لوح فشرده DVD با قابلیت درج چندباره اطلاعات بر روی آنها به کار گرفته میشود. بر این اساس از پالسهای الکتریکی برای خلق نمایشگرهای رنگی پیشرفته استفاده میشود که نیازی به جریان الکتریسیته نداشته و جالب اینکه حتی در زیر نور خورشید نیز به راحتی قابل رؤیت هستند.
این نوآوری انقلابی در دنیای فناوریهای همراه محسوب میشود و میتواند بازار تکنولوژیهای پوشیدنی و تلفنهای همراه را حسابی تکان دهد، چرا که بیش از ۹۰ درصد ذخیره باتری در سیستمهای همراه صرف راهاندازی و عملکرد نمایشگر آن میشود.
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