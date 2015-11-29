مانور سراسری زلزله در مدارس مازندران برگزار شد

محمد شعبانی معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش مازندران پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مانور میدان نمایش توانمندی دانش آموزان است گفت: مانور نباید به یک روز خلاصه شود بلکه مانورها محصول یک سال تلاش حوزههای مختلف است که باید به نمایش درآید.
شعبانی تأکید کرد: برای ورود به پایگاه عملیاتی باید تشکلها فعال شود و در ستاد هماهنگی تشکلها که در استان راهاندازی شده است، تشکل هلالاحمر در این ستاد بسیار جدی گرفتهشده و کانونهای دانشآموزی در سراسر استان با همکاری هلالاحمر فعالشده است و همه مدارس دارای تشکل خواهند شد.
وی مهمترین هدف از راهاندازی تشکلها را آموزش آمادگی دانش آموزان در برابر خطرات عنوان کرد و افزود: در این زمینه تفاهمنامهای با سازمان هلالاحمر امضاشده است تا آموزشهای لازم به سرگروهها داده شودو مقدمات کامل آماده شود.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش، نتیجه این تشکلها را برگزاری یک همایش بزرگ در استان برای به نمایش گذاشتن توانمندی دانش آموزان درهمه بخشها ازجمله سیل، زلزله، آسیبهای اجتماعی، کمک به همنوعان برشمرد.
شعبانی کانونهای فعال دانشآموزی در سطح استان را ۲۰۰ کانون عنوان کرد و گفت: همه ۲۰۰ نفر باید با عشق و علاقه آموزش ببیند تا محصول درستی را از برنامهها برداشت کنیم.
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