کارخانه تولید خوراک دام نیازمند ۴ میلیارد ریال اعتبار است

رضا کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور استفاده بهینه از ظرفیت نخلستان های این منطقه عملیات احداث کارخانه تولید دام با استفاده از ضایعات خرما آغاز شد.

وی از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی ساخت این کارخانه خبر داد و افزود: برای احداث این کارخانه تاکنون هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تسهیلات و سه میلیارد ریال آورده شخصی صرف شده است.

کریم زاده یادآور شد: با راه اندازی این کارخانه برای افراد منطقه اشتغالزایی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی نرماشیر یادآور شد: برای اتمام کارخانه تولید خوراک دام از ضایعات خرما چهار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی ارزش غذایی شاخه های خرما را بیشتر از کاه گندم دانست و افزود: کنجاله حاصل از ضایعات خرما ارزان تر از کنجاله معمولی است.

کریم زاده تصریح کرد: باید با ایجاد صنایع تبدیلی در راستای رونق اقتصادی منطقه گام برداریم.