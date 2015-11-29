استاندار حلبچه عراق از مرز باشماق مریوان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه استاندار حلبچه عراق وارد مرز باشماق مریوان شد و از سوی استاندار کردستان و جمعی از مدیران این استان مورد استقبال قرار گرفت.

استاندار حلبچه عراق سپس از مرزباشماق مریوان بازدید کرد و در جریان این بازدید از نزدیک با ظرفیت ها و توانمندی این مرز رسمی آشنا شد.

در جریان این بازدید فرماندار شهرستان مریوان و شماری دیگر از مسئولان این شهرستان حضور داشتند و توضیحات مورد نیاز را ارائه کردند.

سفر سه روزه استاندار حلبچه عراق از صبح امروز آغاز شد و قرار است که وی در این سه روز از ظرفیت های گردشگری، صنعتی و تولیدی استان کردستان بازدید و با مسئولان استان نیز دیدار و نشست داشته باشد.

عبدالله محمد عبدالوهاب استاندار حلبچه عراق در راس هیئتی از مسئولان دولتی و بخش های خصوصی برای اولین بار به استان کردستان سفر کرده است.