به گزارش خبرگزاری مهر، اربعین حسینی مظهر عزت، اقتدار، شکوه و عظمت حسینی و همچنین پیام آورایستادگی و مقاومت در راه حق و در مقابل ستمگران و حاکمان فاسد است.

این روزها، حرکت زائران کوی دلدادگی و عشق، کربلای حسینی آغاز شده و این عشاق الحسین(ع) از هر جایی به ‏سمت قبله ‏‏دلها با هروسیله از پای پیاده تا کاروان های زیارتی در تکاپوی رسیدن به کربلای حسینی و حضور در ‏همایش عظیم و بزرگ ‏میلیونی اربعین ‏حسینی هستند.‏

کاروان پیاده‌روی اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با عنوان «در مسیر بهشت» امسال نیز همانند سال های گذشته از شهر نجف تا شهر کربلا حرکت می‌کند که با حضور حامد علامتی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، پیشکسوتان اتحادیه، مسئولان اتحادیه استان‌ها و فارغ‌التحصیلان در ایام اربعین حسینی،درحال برگزاری است.

پیاده‌روی از امروز یکشنبه هشتم آذر آغاز می‌شود که با توجه به مسافت ۹۰ کیلومتری پیاده‌روی در طول مسیر نجف تا کربلا، پیش‌بینی می‌شود زائران در مدت سه روز (دو روز قبل از اربعین) خود را به شهر کربلا و بارگاه ملکوتی اباعبدالله‌الحسین(علیه‌السلام) و حضرت ابوالفضل(علیه‌السلام) برسانند.

با توجه به متفاوت بودن سفر پیاده‌روی اربعین با سایر سفرهای زیارتی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در نظر دارد بسته های فرهنگی با مضامین اسلامی شامل احادیث و عکس هایی مرتبط با حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) را جهت آشنایی نوجوانان با سیره امام هشتم (ع) بین زائران و نوجوانان عراقی توزیع می شود.

لازم به ذکر است در صورتی که علاقه مند هستید به صورت مجازی با کاروان پیاده روی نجف تا کربلا (در مسیر بهشت) همراه باشید می توانید به کانال اختصاصی در مسیر بهشت به آدرس Telegram.me/darmasirebehesht مراجعه کنید.